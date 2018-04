Cs donarà suport als pressupostos encara que Cifuentes no plegui

El president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), Roberto Fernández, ha confirmat aquest dimecres que hi ha "greus irregularitats en el procés" del màster cursat per Cristina Cifuentes, després que ho constatessin els observadors d'aquest organisme en la investigació oberta sobre el màster que porta a terme la Universidad Rey Juan Carlos, i que ja està en mans de la fiscalia, després d'obersvar "indicis racionals de delicte".

Fernández ha afirmat a més que "si un polític en l'exercici de les seves funcions diu que té un màster i no el té és motiu de dimissió del seu càrrec polític".

De moment, la pressió sobre Cifuentes per dimitir continua, i el portaveu de Ciutadans al Congrés, Juan Carlos Girauta, ha assegurat que estan disposats a votar la moció de censura del PSOE contra la presidenta de la Comunitat de Madrid. El PP ha intentat burxar amb el fet que Cs voti el mateix que Podem en aquesta moció, però Girauta ha dit que no hi veu cap problema: "Que ens posin a prova si volen perdre el govern de la comunitat".

Girauta ha insistit que Cifuentes "està políticament acabada" perquè "s'ha beneficiat" d'"una trama" a la Universitat Rei Joan Carles, on "es van inventar un màster per a ella", i quan se li van demanar explicacions va presentar "documents falsificats".

Tot i la tensió creixent entre el PP i Cs, el secretari general del partit taronja, José Manuel Villegas, ha deslligat la polèmica del suport del seu partit als pressupostos de l'Estat del 2018. "Els pressupostos són una negociació a band que va per una altra via i el nostre suport no està en qüestió".

Des del PP es marquen ja clares distàncies amb la presidenta madrilenya, i càrrecs del partit defensen que la polèmica s'ha de resoldre com més aviat millor. A la formació conservadora ja estan convençuts de deixar caure Cifuentes, tot i que esperaran que avanci la investigació, i intentaran burxar en l'eventual suport de Cs a una moció amb Podem, per desgastar-los especialment entre l'electorat més de dretes. Tot i així, a la formació no oculten la preocupació pel desgast que els està suposant aquest cas. La decisió, en qualsevol cas s'haurà de prendre abans del 7 de maig, data límit per al debat de la moció de censura socialista.