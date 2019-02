Cs diu que "sobren els motius" per anar a la manifestació de Madrid davant el "xantatge del separatisme"

La diputada de Cs Lorena Roldán ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'haver creuat "línies vermelles" acceptant una taula de diàleg amb els independentistes "al marge de les institucions", on afirma que l'independentisme "no té la majoria que li agradaria tenir". "Fa anys que alguns lluitem en contra dels abusos del nacionalisme perquè ara comprin les tesis del separatisme", ha dit al cap de l'executiu espanyol, alhora que li ha reclamat "no confondre Catalunya amb el separatisme". Per a Cs, el govern de Sánchez no té "rumb" i manté una legislatura que està "esgotada".



La diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya i portaveu del partit al Senat ha avançat que en la concentració d'aquest diumenge a Madrid es constatarà que “hi ha un gran clam social” i que són més els espanyols que volen “la unió i la convivència" que no un govern que, al seu entendre, "cedeixi davant els que volen trencar Espanya".

Roldán ha fet aquestes declaracions davant els mitjans de comunicació en un estand de Ciutadans a Barcelona en el marc de les festes de Santa Eulàlia, en una setmana en què afirma que “milions de catalans s'han tornat a sentir abandonats per part de Sánchez” i en què s'han produït “nous atacs a les seus judicials per part dels comandos separatistes”.

Per tot això, Roldán ha demanat la compareixença de la consellera de Justícia, Ester Capella, i del conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè expliquin "què pensen fer per evitar aquests actes violents".

El PP demana a Torra que "accepti" que està "sotmès" a l'estructura central de l'Estat

El president del PP, Alejandro Fernández, ha exigit al president Quim Torra que "accepti" estar sotmès a l'estructura general de l'Estat. Fernández diu que Torra és el màxim responsable de l'administració general de l'Estat a Catalunya i apunta que "haurà d'acceptar-la" perquè no li quedarà cap "altre remei". Quant a la manifestació d'aquest diumenge a Madrid, Fernández diu que seria "inacceptable" aparèixer amb banderes preconstitucionals o símbols feixistes. En aquest sentit ha dit que se sentiria "profundament incòmode" i està convençut que la manifestació serà "cívica" i de caràcter "patriòtic constitucional". El president del PP a Catalunya ha fet aquestes declaracions aquest dissabte en la presentació del candidat per Lleida a la Paeria, Xavi Palau.



En relació al diàleg entre el PSOE i el govern català, Fernández ha dit que no es parla de temes "normals" en una negociació pressupostària, sinó d'una figura de tipus "propagandístic" que "pretén" traslladar a l'opinió pública internacional que "aquí estem en un conflicte com el de Palestina i Israel" i que la negociació seria entre "dos estats" quan "no és així".

Preguntat per si el Partit Popular estaria disposat a negociar uns pressupostos amb el govern del PSOE, Fernández ha dit que per aprovar un pressupost s'ha de presentar alguna cosa "sobre la qual negociar", i afegeix que no creu estar "en aquest cas".

Fernández també ha parlat de la carta que l'alcaldessa Ada Colau ha enviat als líders europeus en relació al judici de l'1-O i ha animat els votants barcelonins que optin pel candidat del PP a Barcelona Josep Bou. A més, ha titllat Colau d'"equidistant" en algunes ocasions i de donar "suport explícit" en d'altres.