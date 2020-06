Torra convocarà partits i entitats independentistes abans de la taula de diàleg

El vicepresident, Pere Aragonès, ha situat la taula de diàleg amb el govern espanyol el mes de juliol, però abans caldrà fer una cimera independentista per decidir què s'hi va a defensar per part de la delegació de la Generalitat. Aquesta és, almenys, la intenció del president, Quim Torra, segons ha avançat aquest dimarts en roda de premsa la portaveu del Govern, Meritxell Budó.

"No estem parlant de dates, sinó de continguts", ha dit la portaveu, assegurant que Torra vol tornar a parlar amb els independentistes abans de reprendre el diàleg. A parer seu, el dubte és si realment es podrà parlar d'amnistia i autodeterminació amb el govern espanyol. "Aquestes són les reflexions que ens hem de fer abans de parlar de la data", s'ha reafirmat, a més de recordar que la centralització de competències ha malmès la relació entre el president, Quim Torra, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez.

Una de les qüestions que hi ha sobre la taula és si hi ha d'haver la figura del relator, un debat ja recorrent entre els dos socis de Govern. Budó ha manifestat que davant l'experiència aquesta figura seria important per a la negociació, però ha admès que hi ha una part del Govern, JxCat, que la considera més necessària, que l'altra, Esquerra.

La consellera de la Presidència ha dit que "cal recuperar el clima del diàleg" amb el govern espanyol abans de reunir la taula de negociació. Segons Budó, la Generalitat vol tenir clar que hi ha una "veritable voluntat" per part del govern espanyol de "resoldre el conflicte polític", que a parer dels independentistes passa per "l'exercici del dret a l'autodeterminació".

Aquest plantejament de Torra torna a topar amb la voluntat d'Esquerra, que volia reunir-se amb la Moncloa al més aviat millor. Ja abans de la primera reunió el mes de febrer es va fer una cimera independentista per decidir què anar-hi a defensar i qui hi havia de participar. En aquell moment, el consens va ser reclamar l'amnistia i l'autodeterminació, a més d'escollir negociadors més enllà dels consellers del Govern, no sense tensions internes.

El Govern penjarà la bandera el dia de l'orgull LGTBI

D'altra banda, el Govern també ha acordat aquest dimarts "refermar" el seu compromís amb els drets de les persones LGTBI, ja que el diumenge 28 de juny és el dia de l'orgull, i la lluita "contra les discrminacions per raó d'orientació sexual i d'identitat de gènere".

En aquest sentit, Budó ha dit que penjaran a la façana del Palau de la Generalitat la bandera de l'orgull LGTBI, malgrat la darrera sentència del Tribunal Suprem que prohibeix a les institucions exhibir símbols no oficials. "No sé si tindrem cap tipus de represàlia, però cal reivindicar els drets del col·lectiu", ha dit Budó en relació a si s'esperen conseqüències per posar la bandera.

La darrera pancarta que va penjar el president va ser la de llibertat pels presos polítics en període electoral, la qual cosa li ha comportat la inhabilitació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i està pendent que el Tribunal Suprem digui si l'aparta definitivament del càrrec.