David Fernàndez es diferencia de la CUP i considera investir Jordi Sànchez "un nou repte democràtic"

L'exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya David Fernàndez ha expressat avui en una entrevista a la Cadena SER el seu suport a la candidatura de Jordi Sànchez ja que suposaria un "nou repte democràtic" que posaria a prova "la no divisió de poders" a Espanya. De la mateixa manera, Fernàndez ha destacat el "simbolisme" que representaria "tenir un president de la Generalitat pres, que no seria pas el primer". L'exdiputat s'ha distanciat així del parer de la CUP, que ha deixat clar a JxCat i ERC que no investirà l'expresident de l'ANC si no es posa sobre la taula un programa polític que "materialitzi la república".



Tot i això, el cupaire ha deixat en mans de la formació anticapitalista la decisió final sobre la investidura de Sànchez. "El que sí que reclamo, en general, és anar per feina", ha matisat. A més, també ha reconegut que perquè el sobiranisme en la seva "complexitat i pluralitat" pugui seguir endavant "ha de rebre explicacions del que va passar" després de la declaració d'independència del dia 27. "Recordo que estava a la plaça Sant Jaume esperant la mateixa imatge de l'abril del 1931 al balcó". "Ens mereixem explicacions, donar-li la culpa als altres sempre és molt infantil", ha afirmat.



De la mateixa manera, ha cridat a les forces independentistes a seguir una "estratègia anti-repressiva unitària" per als presos i els exiliats i que "no cal entrar en qui és millor". Considera que el debat important, i el "més urgent" és parlar d'un "programa polític republicà".