Delgado descarta discutir el rebuig de les euroordres de Bèlgica i Alemanya amb els seus homòlegs a la UE

La ministra de justícia espanyola, Dolores Delgado, ha descartat discutir el cas del rebuig de les euroordres dels exconsellers i l'expresident català a Bèlgica i Alemanya pel cas de l'1-O en la reunió d'aquest dijous dels ministres de Justícia de la Unió Europea. En aquest sentit, la ministra ha assegurat, preguntada pel cas de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, que no parlaran "de temes concrets" en aquesta trobada.

"La confiança mútua en les resolucions judicials d'altres països és essencial per a la cooperació", s'ha limitat a dir en arribar al Consell de Justícia i Afers Interns de la UE a Luxemburg, on es parlarà del sistema de les euroordres. Tanmateix, Delgado ha assegurat que, "en la línia de la majoria", el govern espanyol aposta per "millorar la confiança mútua" entre estats respecte a la cooperació judicial i "potser millorar algun sistema", sense concretar quin.

El govern del PP sí que havia meditat proposar un canvi en el sistema d'euroordres després del revés de la justícia alemanya al magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena pel cas de Puigdemont.