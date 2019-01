Diputats de JxCat es reuniran amb Sànchez, Turull, Rull i Forn a Lledoners per abordar el judici

El diputats de JxCat es reuniran amb el seu president, Jordi Sànchez, i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn el dilluns 14 de gener a Lledoners, tal com han confirmat a l'ACN fonts del grup parlamentari. L'objectiu és abordar el judici de l'1-O, que començaria pocs dies després, a més de fer-los arribar el suport. Així, els membres de JxCat preparen aquesta setmana el calendari polític dels propers mesos, tant amb les presons com amb l'"exili". En aquest sentit, diputats del partit també viatjaran diumenge a Waterloo per trobar-se amb l'expresident i líder de JxCat, Carles Puigdemont.

Alguns membres de JxCat ja visiten els presos cada setmana, però la reunió del 14-G és una convocatòria del grup parlamentari sencer que visitarà els presos per torns. No es descarta, per ara, que també hi vagi alguna de les conselleres de l'espai de JxCat i PDeCAT que també són parlamentàries, com Elsa Artadi i Laura Borràs. Paral·lelament, el mateix dilluns la direcció del PDeCAT es reunirà amb Puigdemont a Waterloo.

En la reunió de dilluns a Lledoners també es podria aprofitar per abordar els pressupostos de l'Estat. El portaveu adjunt Eduard Pujol ha deixat en mans del PDeCAT al Congrés la posició sobre els comptes espanyols, però veus de JxCat s'oposen a facilitar-ne la tramitació, tal com sí que defensa la direcció del PDeCAT. Finalment, no es descarta que també es parli de la Crida, que el 26 de gener celebra el seu congrés constituent, amb Sànchez com a principal impulsor, amb l'aval en bloc de JxCat.