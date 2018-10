ERC adverteix a l'Estat que "pagarà cara" l'existència de presos polítics perquè referma l'objectiu de la República

Representants dels partits independentistes i dels comuns al Parlament han tornat a alçar la veu aquest dimarts per l'alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez quan es compleix el primer any de presó preventiva dels dos líders independentistes. Un dels més contundents ha sigut el portaveu de JxCat, Eduard Pujol: "Avui fa un any de la primera prova de venjança de l'Estat contra l'independentisme". I ha demanat un cop més que es retirin les acusacions contra els Jordis i la resta dels processats del Procés i se'ls absolgui de tota causa.

La portaveu d’ERC al Parlament, Anna Caula, ha dit que "avui fa un any que dos activistes socials són a la presó per manifestar-se" pacíficament i de la "indecència i degradació absoluta" de l’estat espanyol, al qual ha advertit: "Pagarà molt car haver emprès la via de la repressió". "Només serveix per refermar les nostres conviccions", ha afegit. Per la seva banda, la cap de files dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentat l'"absolutament injusta i injustificada" presó preventiva dels Jordis i confia que s’avanci en el seu alliberament perquè només es pot "avançar" en la resolució del conflicte si s’avança abans en el "clima de distensió".

Des de la CUP, el diputat Vidal Aragonés ha recordat que "tothom va veure que no hi va haver violència i es van fer crides a la pau i la tranquil·litat" en les protestes del 20-S de fa un any per les quals Cuixart i Sànchez van ser empresonats. En aquest sentit, ha considerat que el seu processament demostra el "caràcter absolutament antidemocràtic" de l'estat espanyol, que "transforma el dret a reunió i manifestació" amb una "ficció de violència i un suposat delicte de rebel·lió".