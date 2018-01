ERC defensa el "legítim" dret de Puigdemont a ser investit i creu que no és hora de parlar d'un pla B

"Han perdut el nord, els escrúpols i la vergonya. El partit més corrupte d'Europa vol guanyar als tribunals el que no guanya a les urnes". Aquesta ha estat la reacció d'ERC a l'anunci que aquest dijous al matí ha fet la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría. El govern espanyol vol impedir que Carles Puigdemont sigui candidat a la investidura i farà servir el Tribunal Constitucional (TC) per bloquejar qualsevol intent del líder de JxCat. El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha explicat que estaran amatents al que acabi decidint el TC i ha garantit que defensaran el dret de Puigdemont de ser investit. "La proposta de Puigdemont és legítima, és la nostra, la que hem defensat. I, per tant, farem servir tots els mitjans a l'abast per defensar-la arreu", ha subratllat.

Tot i la contundència a l'hora de defensar el dret de Puigdemont de ser investit, els republicans no es comprometen encara a votar-hi a favor. Sabrià ha explicat que les converses amb JxCat i la CUP continuen a l'espera d'un acord que encara no ha arribat. Junts per Catalunya ja ha anunciat que no canviarà de candidat malgrat el que pugui dir el TC. La responsabilitat d'acatar o no la decisió de l'alt tribunal serà, però, del president del Parlament, Roger Torrent. Sabrià ha opinat que "ara no és el moment de parlar d'alternatives i de plans B", en cas que sigui materialment impossible investir Puigdemont. "Quan serà el moment?", li han preguntat. "Ara no és el moment", ha insistit el portaveu republicà.

Els republicans han insistit aquest dijous en la necessitat de formar govern tan aviat com sigui possible. Sáenz de Santamaría ja ha deixat clar que no permetrà que Puigdemont sigui investit perquè té una ordre de detenció pendent. La possibilitat que el president abandoni l'exili belga i torni a Catalunya per ser investit seria una via per desbloquejar la situació, però comportaria amb tota probabilitat el seu ingrés a presó. "Ell no ha tancat la porta a tornar", ha recordat Sabrià. Una altra opció és, com aquest dijous ha defensat el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, mantenir Puigdemont de candidat i no fer cas al "xantatge" de la vicepresidenta. I la tercera opció passa per buscar un candidat alternatiu. La prerrogativa de nomenar candidat a la investidura és del president del Parlament i serà Torrent qui necessàriament hagi de resoldre la incògnita.

El govern espanyol ha demanat un informe al Consell d'Estat per poder impugnar al TC la investidura de Puigdemont, tot i que no va impugnar que fos el cap de llista de JxCat. "Van acceptar tots els candidats i avui són diputats de ple dret. Si Carles Puigdemont podia ser candidat i diputat, ara també pot ser candidat a la presidència", ha conclòs Sabrià.