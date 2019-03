ERC creu que "el perill real" del 28-A és un pacte entre el PSOE i Cs

El diputat al Congrés per ERC Gabriel Rufián, número dos del partit el 28-A darrere d'Oriol Junqueras, identifica un possible pacte entre el PSOE i Ciutadans com "el perill real" de les pròximes eleccions generals. Per a Rufián, els pròxims mesos seran "un cicle electoral importantíssim" perquè són una cita "amb la història" davant del risc de l'auge de l'extrema dreta. En una entrevista conjunta amb el fins ara portaveu dels republicans al Congrés, Joan Tardà, a 'El matí de Catalunya Ràdio', Rufián ha assegurat que els republicans no acceptaran "cap xantatge" de "certa esquerra" que amenaci amb l'arribada de Vox al Congrés, quan és ERC qui assenyala aquest "feixisme". D'altra banda, el diputat ha insistit en què el centre de la política catalana no és a Madrid: "El futur de Catalunya no es juga al Congrés. Passa pel Parlament de Catalunya".

Tant Rufián com Tardà han presentat ERC com "l'únic obstacle" a l'existència no només d'un govern de PP, Cs i VOX, que Rufián veu "fictici i impossible", sinó també a un possible govern entre PSOE i Ciutadans, que seria, segons Tardà, "el que les empreses de l'Ibex voldrien". "Sempre farem bandera del diàleg, però el republicanisme a Catalunya ha de ser fort per impedir allò que voldrà l'Ibex", ha destacat el fins ara portaveu republicà a Madrid.

Pel que fa a l'acció que plantegen al Congrés després del 28-A, el número 2 d'ERC ha dit que no donaran "un xec en blanc" als socialistes i que presentarà com a condició l'existència d'una "taula de diàleg que aglutini totes les sensibilitats de Catalunya. I totes són totes", ha remarcat Rufián. El diputat també ha apostat per continuar la unitat d'acció amb JxCat al Congrés i l'ha descrit com un "model d'èxit". De la mateixa manera ha apuntat que ara hi haurà una millor entesa amb els comuns tenint en compte que Jaume Asens n'és el cap de llista. Segons Rufián, els representants dels comuns al Congrés d'aquesta legislatura "eren més pro PSOE que el PSOE".

Els llaços grocs, una anomalia per visibilitzar una anomalia "més miserable"

Tardà també s'ha posicionat sobre la polèmica dels llaços grocs de la façana de la Generalitat, a qui la Junta Electoral Central ha donat fins avui per treure'ls. El portaveu republicà a Madrid creu que "no s'haurien de treure" malgrat que admet que són "una anomalia", però són "producte" d'una altra "molt més extraordinària" com l'existència de presos polítics i exiliats. En aquest sentit, Tardà creu hi ha l'obligació d'evidenciar la situació d'anomalia, mentre que Rufián ha criticat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tragués el llaç groc de l'edifici del consistori.

Defensa de Nuet

Tardà ha defensat el fitxatge de Joan Josep Nuet a les files d'ERC en el marc d'una estratègia que ha identificat com "fronts d'amplis d'actuació". En aquest sentit, les demandes d'unitat creu que s'han d'aplicar primer a "un mateix" i la integració de Nuet és un exemple d'"integració", per exemple amb "col·lectius marxistes que defensen l'autodeterminació", com el sector de l'encara coordinador general d'EUiA.