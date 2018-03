Eleccions el 15 de juliol: l'escenari si la CUP no investeix Turull i no hi ha renúncies des de Brussel·les

Des del 30 de gener el rellotge cap a unes noves eleccions catalanes està aturat. El president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar aquell ple i fins avui no s'ha votat cap dels candidats proposats, ni Carles Puigdemont ni Jordi Sànchez. Jordi Turull serà, doncs, el primer nom que se sotmeti a votació a l'hemicicle del Parlament i encara que no sigui investit, acabarà amb la paràlisi de la legislatura. Si Turull no obté la majoria absoluta -necessita els 4 vots de la CUP-, s'activarà el termini cap a unes eleccions que, si no hi ha un acord que ho impedeixi, se celebrarien el diumenge 15 de juliol.

Si Turull no és investit avui, encara tindria una segona opció d'aquí a dos dies. La seva situació és, però, delicada, tenint en compte que divendres declara davant del jutge del Tribunal Suprem, que ja ha advertit que podria revisar-li les mesures cautelars i tornar-lo a empresonar. El termini dels dos mesos que marca la llei de la presidència del Govern s'activaria aquest mateix dijous i, si no s'investís cap altre candidat durant aquest període, el Parlament es dissoldria el 22 de maig. Seguint la llei orgànica del règim electoral general (LOREG), les eleccions se celebrarien cinquanta-quatre dies després, diumenge 15 de juliol.

La situació seria molt diferent si Turull és investit. Aleshores el rei hauria de sancionar la seva investidura i el nou president prendria possessió del càrrec. Però si el magistrat Pablo Llarena l'envia a presó abans que hagi pogut prendre possessió, Turull no podria nomenar els consellers i el 155 continuaria aplicant-se. A més, el rellotge de les eleccions no s'hauria activat, ja que la llei només preveu que comencin a córrer els dos mesos quan el candidat perd la votació i no és investit.

La decisió que prengui la CUP aquest dijous serà fonamental per activar el rellotge, però no definitiva. Durant dos mesos, JxCat i ERC podrien canviar de candidat i seguir negociant amb els anticapitalistes i, fins i tot, podrien resoldre l'equació si la CUP manté l'abstenció i Carles Puigdemont i Antoni Comín renuncien a l'escó que mantenen des de Brussel·les.