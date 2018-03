Elsa Artadi: "Tenim l'obligació que no hi hagi segones eleccions però no podem descartar res"

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, diu a Catalunya Ràdio que està d'acord amb Tardà amb què s'ha d'ampliar la base de l'independentisme, però que no comparteix que els ponts s'hagin de fer amb Miquel Iceta "que és còmplice del 155", sinó amb els votants socialistes: "L'aproximació amb la ciutadania ha de ser-hi tota".

Artadi diu que no s'ha de deixar de banda la CUP encara que JxCat prou vots per investir Jordi Sànchez. "No podem deixar de banda una part significativa de l'independentisme, explica. Artadi ha manifestat la voluntat del partit de "fer un acord que inclogui ERC i la CUP" i s'ha mostrat dubtosa sobre els possibles escenaris. "Tenim l'obligació que no hi hagi segones eleccions però no podem descartar res. Crec que no és l'escenari central, és l'escenari a evitar. Crec que tenim un resultat magnífic i que no el podem malmetre, hem d'aconseguir arribar a un acord", ha dit. Artadi considera que la CUP no està disposada a unes segones eleccions i que podran trobar l'acord modificant el programa. No ha volgut concretar quin és l'escull de l'acord amb els cupaires encara que ha mencionat que un exemple és el cas de les escoles que segreguen per sexes.

La portaveu de JxCat diu que el problema no és dels partits independentistes: "Tenim un problema molt gros que és l'actitud de l'estat i és contra aquest problema que hem de fer un posicionament comú". "O ho fem junts i ho fem amb unitat o no ens en sortirem. Si no ens esclafaran", ha afegit. Artadi ha dit que només es plantejarien unes segones eleccions si es proposés una llista encapçalada per Carles Puigdemont, però ha assegurat que no és el seu "escenari". També ha defensat la figura de Jordi Sànchez que considera que representa molt bé JxCat i que "al no ser de cap partit pot liderar millor la unitat". Sobre la possible reacció de l'Estat, creu que ha de permetre que l'expresident de l'ANC pugui exercir els seus drets. "Veurem si deixa que pugui exercir amb plenitud o no", ha afegit.

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, reconeix que hi ha "una desconnexió grandíssima entre una part molt gran de la societat catalana i les institucions espanyoles" i també una divisió social. "És un problema que des de certs partits polítics s'hagin estat alimentant uns grups que flirtegen amb entorns ultres i amb uns discursos que s'aproximen al supremacisme", ha afegit. Ha defensat la necessitat d'ampliar la base de l'independentisme i ha recordat el mandat de l'1-O. "Hi va haver un referèndum, em sembla que no hi ha cap dubte, si no la gent no s'hagues partit la cara i la policia espanyola no hagues vingut per impedir-lo", ha dit. Artadi descarta la possibilitat de ser presidenta de la Generaltat. "Jo no m'he postulat mai per ser presidenta", ha dit, i també a rebutjat unes noves eleccions: "Ens tornaríem a trobar en la mateixa situació, seguiríem necessitant dependre uns dels altres, no solucionaríem res".