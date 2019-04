ERC insta la UE a posicionar-se contra la prohibició de l'expressió 'presos polítics' als mitjans públics catalans

Fa menys d'una setmana que la Junta Electoral Provincial de Barcelona, davant d'una denúncia de Ciutadans, va prohibir expressament a TV3 i altres mitjans públics catalans que fessin servir expressions com 'exili', 'presos polítics' o 'judici de la repressió', entenent que són expressions partidistes i vulneren "la neutralitat informativa". Ara, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, els eurodiputats Jordi Solé i Josep Maria Terricabras, han instat la Comissió Europea a pronunciar-se sobre "el veto de la Junta Electoral als mitjans públics catalans".

Ho han fet a través d'una pregunta per escrit amb l'objectiu de "seguir denunciant a Europa les vulneracions de drets fonamentals que s'estan produint a Catalunya i demanar a les institucions europees que no mirin cap a un altre costat", segons ha explicat Solé. Per la seva banda, Terricabras ha assegurat que "prohibir parlar de presos polítics és absolutament partidista", perquè significa "alinear-se amb els que afirmen que no n'hi ha".

Els dos eurodiputats s'han emparat en l'article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans i en l'article 11 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que recullen el dret a la llibertat d’expressió i d’informació, i a l’article 10.1 de la 'Directiva de serveis de comunicació audiovisual', que prohibeix qualsevol ingerència dels estats en el contingut emès pels mitjans. Davant d'aquestes referències, els republicans han preguntat si la "Comissió és conscient d'aquests fets" i si considera que el veto que s'ha imposat als mitjans per part de la Junta Electoral provincial s'adequa als articles que defensen els drets fonamentals i a la legislació europea.

Els eurodiputats d'ERC també van portar aquest dimarts al Defensor del Poble Europeu la discriminació de l'Eurocambra a les peticions sobre Catalunya. Solé i Terricabras van lamentar que desenes de peticions sobre la situació a Catalunya arran del referèndum de l'1-O siguin sistemàticament rebutjades.

El debat sobre la manca de pluralitat o neutralitat informativa de TV3 no és nou a Europa. Al gener, des dels grup popular al Parlament Europeu, es van presentar dues peticions que denunciaven la "falta de pluralitat als mitjans públics catalans". Els peticionaris, juntament amb l'eurodiputada del PPE Rosa Estaràs, i Beatriz Becerra, eurodiputada d'ALDE, asseguraven que la CCMA "vulnera els drets fonamentals" dels ciutadans de Catalunya, especialment d'aquells que no són independentistes a causa d'una "falta de pluralitat" i de "veracitat" de TV3 i Catalunya Ràdio.