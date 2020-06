Fèlix Millet demana l'indult al govern espanyol pel cas Palau

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet ha sol·licitat un indult al govern espanyol perquè l'exoneri de la condemna del cas Palau. Alhora, ha demanat a l'Audiència Provincial de Barcelona, que és l'encarregada d'executar la sentència, que suspengui el seu ingrés a la presó mentre l'executiu de Pedro Sánchez estudia el seu cas. D'acord amb la llei, tots els penats, parents o qualsevol persona en nom seu poden sol·licitar l'indult. La petició és rebuda pel ministeri de Justícia, que informa el tribunal sentenciador perquè emeti un informe, i finalment decideix el consell de ministres.

Recentment el Tribunal Suprem va confirmar la resolució de l'Audiència Provincial de Barcelona: Millet està condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó i 4,1 milions d'euros de multa per haver desviat fons a favor seu de la institució cultural i també per haver actuat d'intermediari, juntament amb la seva mà dreta, Jordi Montull, en el finançament irregular de CDC. El partit extint utilitzava el Palau com a canal per cobrar comissions il·legals d'empreses a canvi d'obra pública.

El 12 de maig l'Audiència va posar fil a l'agulla en l'execució de la sentència i va emetre una resolució en què ordenava l'ingrés a presó dels condemnats i embargava els béns que CDC havia dipositat com a fiança per pagar el decomís dels 6,6 milions d'euros que marca la sentència.

D'acord amb la resolució, Millet i Montull –condemnat a 7 anys i 6 mesos i una multa de 2,9 milions– tenen fins al 25 de juny per presentar-se voluntàriament al centre penitenciari. També l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, que està sentenciat a 3 anys i 6 mesos de privació de llibertat. Ara Millet demana a l'Audiència que aquest ingrés se suspengui i el jutjat dona cinc dies a totes les parts personades en el cas perquè es pronunciïn sobre la petició.

Millet ja va demanar aturar l'empresonament per la seva edat (84 anys), igual que Montull (77 anys) i Osàcar (87 anys), però l'Audiència de Barcelona ho va descartar. "La documentació aportada no acredita que cap d'ells pateixi una malaltia molt greu amb patiments incurables", va argumentar el tribunal, que va recordar que serà la junta de tractament de la presó on ingressin qui determinarà el règim penitenciari en què se'ls classifica i el mòdul on compliran la condemna.

El que sí que va tenir en compte l'Audiència, però, és la situació de pandèmia i per això va donar marge als condemnats fins al 25 de juny per ingressar a la presó. Ara haurà de decidir si la petició d'indult és motiu per ajornar aquesta entrada. A diferència de Gemma Montull (filla de Montull i condemnada a quatre anys de presó), Osàcar, Millet i Montull ja van entrar a la presó per la condemna del cas Palau després que l'Audiència de Barcelona dictés la primera sentència, però en van sortir al cap d'un mes pagant una fiança.