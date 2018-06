La fiscalia demana mantenir el processament per sedició i organització criminal a Trapero

Sense canvis en el full de ruta. La Fiscalia de l'Audiència Nacional defensa que s'ha de processar per sedició el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero; el director dels agents catalans destituït, Pere Soler; el número dos de Joaquim Forn, Cèsar Puig, i la intendent Teresa Laplana. A més, també considera que Trapero, Soler i Puig formaven part d’una organització criminal.

La Secció Segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha celebrat aquest matí la vista per estudiar els recursos contra els processaments de la magistrada instructora, Carmen Lamela. Durant la vista, el ministeri públic ha sostingut que existeixen "indicis més que suficients" per mantenir els processaments de Lamela i no atendre els arguments exposats per les defenses. Una vegada que la secció segona resolgui sobre els recursos (es preveu que sigui durant els propers dies), la secció primera del Penal podria dictar la interlocutòria d'obertura de judici oral.

Davant la posició de la fiscalia, l'advocat de Cèsar Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha reivindicat que a la Moleskine de l'exsecretari general d'Economia, Josep Maria Jové, es recull que els Mossos obeirien sempre l'autoritat judicial. "Consta a totes les actuacions i reunions prècies i imputar qualsevol connivència dels Mossos està fora de lloc", considera Alonso-Cuevillas. L'advocat també ha titllat de "disbarat jurídic" que els imputin per organització criminal perquè considera que "està previst per organitzacions mafioses".

Acabada la vista d’apel·lació contra el processament de la cúpula d’Interior



La manca d’indicis ha quedat evidenciada. També la incompetència de l’AN i la vulneració de drets per fragmentar la investigació en diversos procediments



Veurem si el tribunal hi entra — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de juny de 2018

Alonso-Cuevillas es refereix a unes reunions del Govern dels dies 26 i 28 de setembre mantingudes entre Trapero i altres alts càrrecs del cos policial amb el president Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn.

També ha parlat l'advocada de Trapero, Olga Tubau, que ha explicat que ha defensat davant la sala l'absolució del major perquè en l'ordre de processament de la jutge hi ha "moltíssims contraindicis i elements exculpatoris".

Lamela va processar els quatre afectats pels fets davant la conselleria d'Economia el 20 de setembre i pel referèndum de l'1 d'octubre. La magistrada de l'Audiència Nacional va processar-los el 5 d'abril, i el 23 d'abril va confirmar la seva decisió rebutjant els recursos de les defenses. Va considerar que hi ha "indicis racionals de criminalitat" basats en "fets objectius" i no en "meres conjectures o parers dels investigadors ".

Sobre Trapero pesen dos càrrecs de sedició i un d'organització criminal, mentre que a Puig i Soler se'ls atribueix sedició i organització criminal per l'1-O. A Laplana, sedició pel 20-S. El delicte de sedició pot comportar fins a 15 anys de presó en el cas d’autoritats polítiques i 10 per a la resta de càrrecs, mentre que el d'organització criminal de fins a vuit anys.

Precisament, aquest diumenge el conseller de l'Interior, Miquel Buch, va afirmar que quan es resolgui el procés per sedició que Josep Lluís Trapero té obert a l'Audiència Nacional podria tornar a dirigir el cos dels Mossos d'Esquadra.