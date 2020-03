Govern i oposició es conjuren en la unitat d'acció per afrontar el coronavirus

L'emergència sanitària pel coronavirus dona una treva a la batalla política a Catalunya. Més enllà dels retrets creuats a les xarxes socials, la reunió que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha mantingut aquest dilluns amb els grups parlamentaris ha servit per conjurar Govern i oposició en la unitat d'acció per combatre la pandèmia. Segons fonts presents en la trobada, que s'ha fet per videoconferència, el cap del Govern ha demanat "col·laboració" i "coordinació" a les formacions a la cambra catalana, i els ha dit que, al marge del conflicte de competències amb l'Estat, l'important ara és la salut de les persones. Segons les mateixes fonts, tots els grups s'han mostrat disposats a "ajudar" en el que calgui. El president, que aquest dilluns ha anunciat que ha donat positiu per coronavirus, i els grups s'han emplaçat a una nova reunió en 48 hores.

Una mostra d'aquesta unitat és la valoració de la trobada que n'ha fet el primer partit de l'oposició, Ciutadans, avesat habitualment a la crítica frontal contra l'executiu. El diputat taronja i portaveu de la formació a la comissió de Salut del Parlament, Jorge Soler, ha expressat la seva "lleialtat institucional al Govern perquè entre tots superem aquesta crisi". En un vídeo publicat després de la reunió, ha destacat la importància que partits i administració estiguin "molt coordinats" i que, en la línia del que defensa el Govern, tothom que pugui "es quedi a casa".

També el PSC defensa aquesta tesi, si bé prefereix no avançar-se a la necessitat d'aplicar un major confinament –així ho reclama Torra a l'Estat– i aposta per seguir les instruccions que vagi donant el govern espanyol en coordinació amb les autoritats sanitàries. I tot i que en la reunió el líder del socialista, Miquel Iceta, ha retret al president que fos l'únic en no firmar aquest diumenge la declaració conjunta del president espanyol, Pedro Sánchez, i tots els presidents autonòmics, també ha valorat les coincidències que ha trobat en la reunió. "Ens hem posat d'acord en moltíssimes coses", ha dit en un comunicat posterior, reiterant també la "necessitat d'una lluita unitària i conjunta contra el virus" amb l'Estat.

Per la seva banda, la líder de Catalunya en Comú-Podem al Parlament, Jéssica Albiach, també ha coincidit a demanar "cooperar i no competir" en un moment de crisi com aquest. "Estem en una situació d'excepcionalitat i totes les administracions han d'anar de la mà per fer front a aquest repte sanitari, social i econòmic", ha afirmat en un vídeo gravat des de casa seva després de la videoconferència. En aquest sentit, Albiach també ha traslladat a Torra la necessitat de tirar endavant un "pla de xoc de mesures socials i econòmiques" per tal de pal·liar els efectes a l'economia catalana d'aquesta crisi sanitària. Així, ha exigit una moratòria de les hipoteques i els lloguers, garantir tots els subministraments bàsics, que les empreses tinguin liquiditat, enfortir la renda garantida de ciutadania i que cap treballadors sigui acomiadat. A més, també ha demanat que la "sanitat privada es posi a disposició de la sanitat pública" i que augmentin les inspeccions de treball per tal d'evitar que els empresaris "obliguin a assistir als seus llocs de treball als seus treballadors".

El PP, en aquest sentit, també ha demanat "màxima cooperació, coordinació i lleialtat entre administracions dins del context d'estat d'alarma i el que això comporta". Després d'oferir al Govern la seva col·laboració per lluitar contra el coronavirus, el secretari general del partit, Daniel Serrano, ha reclamat "abandonar les diferències polítiques i posar la lluita contra aquesta pandèmia per sobre de tot, però que tothom sàpiga el lloc que ha d'ocupar", ha conclòs.

"Molt positiva"

Des d'ERC també han trobat "molt positiva" la trobada perquè tots els grups poguessin "compartir informació, neguits i preocupacions", segons ha dit la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, a través d'una roda de premsa que ha sigut telemàtica per evitar els contagis. Entre les preocupacions que han expressat els grups, segons fonts presents a la trobada, hi ha el possible col·lapse de la sanitat pública i com es gestionarà la incorporació de la sanitat privada, la falta de material sanitari o la necessitat d'aplicar mesures econòmiques per garantir la sostenibilitat del sistema.

Per a Esquerra, en tot cas, el problema de com gestionar la situació no és tant a Catalunya, on veu unitat per afrontar la crisi, sinó al govern espanyol, a qui retreu no haver decretat encara "el tancament de Madrid i els territoris més afectats". Igual que els republicans, JxCat també ha posat el focus en el govern espanyol i li ha reclamat que "faci efectiu el confinament domiciliari" i apliqui mesures urgents a nivell sanitari i econòmic. "Calen mesures més dràstiques", ha expressat Albert Batet en la reunió.

Poc després de la trobada, de fet, el Govern ha tornat a demanar a l'executiu central que aprovi el confinament a casa de tots els ciutadans de Catalunya durant els pròxims 15 dies per afrontar la propagació del coronavirus. "Proposem un confinament perquè ningú pugui sortir de casa", ha insistit el conseller d'Interior, Miquel Buch.

En la trobada amb els partits, que ha començat a les 11 hores i ha sigut llarga, també hi ha participat Buch, així com el vicepresident, Pere Aragonès. Per part dels grups, hi han assistit Jorge Soler i José María Cano (Cs); Albert Batet i Lluís Guinó (JxCat); Sergi Sabrià i Anna Caula (ERC); Miquel Iceta i Assumpta Escarp (PSC); Jéssica Albiach (comuns); Carles Riera i Maria Rovira (CUP), i Daniel Serrano (PP).

Eleccions aparcades

Abans que esclatés la crisi sanitària un dels debats en què vivia instal·lada la política catalana és sobre quan serien les eleccions, si abans o després de l'estiu. Torra ja havia anunciat que les convocaria quan el Parlament aprovés els pressupostos de la Generalitat, però no havia dit la data. Amb el coronavirus, però, l'escenari ha canviat completament i el debat ha quedat aparcat. Fonts de l'executiu català tant de JxCat com d'ERC constaten que no han parlat en com afecta el Covid-19 al calendari electoral.

Els republicans, que abans de la crisi eren partidaris de que convocar comicis sense dilacions, ara assenyalen que la prioritat és posar "tots els recursos i dedicació en gestionar la crisi". La mateixa Vilalta ha dit aquest dilluns que ara és moment de fer un "front comú" contra el virus i després ja es buscarà "el millor moment per trobar una data per a les eleccions de comú acord per fer el salt amb fortalesa". Així doncs, ara mateix res fa pensar que els comicis catalans puguin ser abans de l'estiu. Avui mateix, Euskadi ha decidit suspendre les seves eleccions del 5 d'abril per aquest motiu.