Grande-Marlaska torna a defensar l'acostament dels presos polítics a Catalunya

Després que el president espanyol, Pedro Sánchez, qualifiqués ahir en una entrevista a TVE de "raonable" que s'acosti els presos polítics a Catalunya un cop acabada la fase d'instrucció, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha posicionat com ja ha fet en altres ocasions a favor també del seu trasllat al nostre país: "No és un acte només de bona voluntat, és un principi de proporcionalitat, i un cop s'acabi la fase d'instrucció i tenint present que el judici pot trigar uns mesos, acostar els presos afavoreix les comunicacions amb la seva família i amb els seus advocats per preparar la seva defensa", ha afirmat el ministre.

Tot i que Sánchez va reconèixer ahir que la decisió de la destinació dels presos en situació de presó preventiva depèn únicament d’Institucions Penitenciàries, un organisme sota la tutela del ministeri de l'Interior, Grande-Marlaska no ha admès durant l'entrevista a TVE que no calgui l'autorització del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per acabar amb la dispersió, com havia assenyalat la setmana passada. Unes afirmacions que el mateix Llarena va desmentir el mateix dia.

Sobre els suposats privilegis que poden tenir els presos polítics en centres penitenciaris a Catalunya perquè són gestionats pel Govern, el ministre de l'Interior ha deixat clar que "no tindran més privilegis encara que depenguin de la Generalitat, les administracions actuen segons la legalitat". Pel que fa a les dietes que han reclamat els dirigents exiliats, Grande-Marlaska ha subratllat: "A mi sempre m'han pagat quan he fet una feina", criticant que hagin sol·licitat el cobrament d'aquestes partides quan no estan exercint el seu càrrec.