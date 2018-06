Sánchez veu "raonable" acostar els presos polítics

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va trencar ahir el seu silenci sobre la possibilitat d’acostar a Catalunya els presos polítics i ho va fer per titllar-ho de “raonable”, un cop finalitzada la fase d’instrucció del cas que se segueix contra ells i altres líders independentistes al Tribunal Suprem. En una entrevista a TVE -la primera que concedia des que va accedir al càrrec, fa més de dues setmanes-, el president espanyol va afirmar que l’acostament a les presons catalanes un cop finalitzada aquesta instrucció, que es troba a les acaballes, permetria als encausats “estar més a prop de les seves famílies” i també dels seus advocats, la qual cosa facilitaria l’exercici del seu “dret a defensa”, segons Sánchez.

El president espanyol es manifestava així de manera més clara a favor d’aquest acostament que no pas altres membres del seu gabinet, que, tot i que s’hi van mostrar proclius, van argumentar que la decisió final depenia del jutge instructor del cas, Pablo Llarena, un extrem que el mateix magistrat va negar la setmana passada.

D’aquesta manera, Sánchez va reconèixer que la decisió de la destinació dels presos en situació de presó preventiva depèn únicament d’Institucions Penitenciàries, un organisme del ministeri de l’Interior, que lidera l’exmagistrat Fernando Grande-Marlaska. Quan l’entrevistadora, Ana Blanco, va intentar lligar aquest debat amb els presos d’ETA, Sánchez va deixar clar que eren dues qüestions diferents: “No hi té res a veure”, va sentenciar.

El president del govern espanyol també va revelar que aquesta setmana tancarà la data de la reunió amb els quatre presidents de les comunitats històriques, entre els quals el de la Generalitat, Quim Torra, amb qui pretén trobar-se a principis de juliol. A més, va anunciar que divendres assistirà a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, on, segons va assegurar, espera coincidir amb Torra i amb el rei Felip VI, que ja ha confirmat la seva assistència a l’esdeveniment esportiu. L’objectiu final, com va insistir Sánchez, és “obrir una nova etapa en les relacions amb Catalunya”. Abans de l’entrevista, la ministra de Política Territorial del govern de Sánchez, Meritxell Batet, també es va referir a la relació amb Catalunya, i va afirmar, en un acte d’homenatge a Carme Chacón, que farà tot el que estigui a les seves mans per “tendir ponts” amb el Govern de Torra. La ministra va fer una defensa de “la negociació i el pacte” perquè “l’Espanya federal” es mantingui “unida en la diversitat”.

Esgotar el mandat

Fora de Catalunya, el president del govern espanyol va anunciar ahir la seva intenció d’“esgotar la legislatura” i, per tant, no convocar eleccions fins al 2020. Per aconseguir aquesta estabilitat, va apostar per trobar acords amb Podem, especialment en matèria pressupostària, però també en polítiques socials, per farcir de contingut el mandat. Les declaracions del president espanyol xoquen amb el que havia defensat fins ara el PSOE i ell mateix, que s’havia compromès davant d’Albert Rivera a convocar eleccions “com més aviat millor”. La vice secretària general del partit, Adriana Lastra, a més, havia afirmat poc després de la moció de censura que l’objectiu no era esgotar el mandat i que les eleccions serien abans del 2020. El partit tenia la pressió del PNB, temorós que un avançament electoral donés ales a Ciutadans, per allunyar al màxim la data dels comicis.

Fins a les eleccions, Sánchez va fer una aposta per “governar amb el Parlament” i no “contra el Parlament”, conscient de la posició de debilitat que li dona el seu govern de només 84 diputats, menys de la meitat de la majoria absoluta necessària per abordar les grans reformes. Amb Podem, va dir, aspira a compartir l’agenda social, mentre que buscarà Ciutadans per qüestions de “regeneració democràtica” i fins i tot el PP en les polítiques d’Estat, va asseverar.

Entre els aspectes que vol reformar, Sánchez va apuntar modificar la reforma laboral -tot i que va renunciar a derogar-la i va apostar per introduir canvis parcials, com ara la fi de la retroactivitat- i la derogació de la llei mordassa. També va confirmar la intenció del seu executiu de retirar les restes de Franco del Valle de los Caídos i d’implantar la indexació de les pensions a l’IPC, fent marxa enrere en el factor de sostenibilitat imposat pel PP. D’aquesta manera, Sánchez es va plantejar una agenda social ambiciosa per rectificar algunes de les conseqüències del govern anterior i que volen temps, a la vegada que s’estableixen mesures de “regeneració democràtica”.

Penedit de nomenar Huerta

Durant l’entrevista, Sánchez també es va referir a la primera crisi del seu govern, que va arribar menys d’una setmana després de la formació, i que va acabar amb el cessament del ministre de Cultura, Màxim Huerta, per la seva condemna per eludir impostos. El president espanyol va confirmar que no coneixia el cas quan el va nomenar i va revelar que “probablement” no l’hauria designat si ho hagués sabut. En canvi, va defensar el ministre d’Agricultura, Luis Planas, imputat en una causa sobre el robatori d’aigua a Doñana que ha dut el PP a demanar el seu cessament. “No hi ha cas”, va sentenciar Sánchez.

Catalunya i l’agenda social seran dos dels eixos claus de la legislatura de Sánchez, que pretén que sigui tan llarga com sigui possible, tot i les dificultats parlamentàries que, de ben segur, es trobarà pel camí.