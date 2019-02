Iceta: "Catalunya ha estat derrotada a Waterloo i els catalans han estat traïts pel govern independentista"

El PSC ha tornat a carregar amb duresa contra les forces independentistes després del seu rebuig a la tramitació dels pressupostos i de la convocatòria d'eleccions per part del president espanyol, Pedro Sánchez. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha sentenciat que "Catalunya ha estat derrotada a Waterloo i els interessos dels catalans i les catalanes han estat traïts pel govern independentista", ha afirmat en un discurs sense concessions. "Mai el sectarisme polític havia fet tant de mal a Catalunya", ha afegit.

En aquest sentit, ha criticat la suposada ingerència de l'expresident Carles Puigdemont en el debat pressupostari. "No sabem si no van poder,no van voler o no els van deixar pactar des de Waterloo", ha etzibat el líder del PSC en un consell nacional que ha servit per ratificar Javi López com a candidat a les eleccions europees i més d'un centenar d'alcaldables socialistes.

Iceta ha denunciat que "l ’independentisme ha donat un triomf a les tres dretes de plaça Colón" i ha afegit que "la coincidència de vot amb la dreta ha fulminat la legislatura". "Mai vaig pensar que veuria com uns que s’omplen la boca dient que són els únics capaços de defensar el país renunciarien a 2.261 milions d’euros en inversió de l’Estat a Catalunya i un increment de 1.409 milions d’euros per a la Generalitat", ha criticat pel no de JxCat i ERC als comptes.

Sobre la judicialització del Procés, Iceta ha volgut tancar files amb la independència judicial i ha valorat l'oportunitat que Sánchez a donat a la via de la negociació: " Estem convençuts que la justícia exercirà la seva funció de forma independent i imparcial, i voldríem q el judici no impedeixi seguir fent política. Lamentablement a Catalunya tenim un govern que ha renunciat a governar, incapaç d’aprofitar la mà estesa de Sánchez".

Govern Francoenstein

El president del grup parlamentari ha avalat la decisió de Sánchez d'avançar eleccions: " En una sola decisió, Pedro Sánchez ha desmuntat les dues grans mentides de la dreta: ni s’aferra al poder, ni estat supeditat als independentistes", ha subratllat. En una legislatura marcada per la tensió per l'ofensiva de la dreta, Iceta ha advertit que pensen seguir apostant per la via del diàleg: " Volem seguir treballant per fer una Espanya millor, per recuperar la tolerància, el respecte, el sentit comú, el diàleg, la moderació, i per barrar el pas a la intolerància, la crispació i l’enfrontament", ha ressaltat en al·lusió a PP, Cs i Vox.

"La dreta s’omple la boca d’un pretès govern Frankenstein, però el que vol és amagar la seva voluntat de constituït un govern Francoenstein", ha afirmat en una de les frases més aplaudides per la militància. "Volem seguir tenint un govern dialogant, progressista, feminista, ecologista i europeista. Volem que Pedro Sánchez segueixi al capdavant del govern. Per Catalunya. Per Espanya. Per Europa", ha dit el líder socialista.

En clau municipal, Iceta també ha carregat contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb qui es va trencar el pacte de govern amb els socialistes a mig mandat: "Colau va arribar a l’alcaldia teòricament per resoldre el problema de l’habitatge, avui ha de reconèixer que mentre Jordi Hereu promovia 4.000 habitatges socials en quatre anys, ella només n’ha aconseguit 700", ha assegurat.