Iglesias acusa la dreta de seguir "l'estratègia de la rebequeria" perquè "sap que no pot guanyar"

El xoc d'acusacions entre Pablo Iglesias i la dreta espanyola no s'atura. El vicepresident segon i secretari general de Podem s'hi ha tornat a referir aquest dissabte durant l'obertura del consell ciutadà estatal del partit, el primer des que va ser reelegit en un procés de renovació estroncat per la pandèmia. El dirigent ha acusat l'oposició de fer servir "l'estratègia de la crispació i la rebequeria" per esquivar debats fonamentals, mentre que a la resta d'Europa la dreta també proposa polítiques de resposta a la crisi del covid-19. "Si alguna cosa revela és la trista consciència que tenen de la seva pròpia derrota", ha argumentat Iglesias en una compareixença telemàtica.

El líder de Podem va portar l'enfrontament amb Vox al punt més àlgid la setmana passada, després d'acusar el partit de voler fer un cop d'estat però no atrevir-s'hi. "Saben que hi ha una majoria social que ha derrotat les seves idees. Hi ha una sèrie de consensos que s'han fet transversals sobre la defensa del que és públic i el sistema de cures", ha apuntat. Així doncs, Iglesias ha assegurat que la dreta "sap que no sumarà i no tornarà a governar en molts anys", cosa que explica les tàctiques que ha seguit els últims mesos.

Iglesias ha tret pit de les mesures aprovades arran de la crisi, com les moratòries hipotecàries i les ajudes als autònoms, però ha remarcat especialment l'entrada en vigor de l'ingrés mínim vital i la contribució de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, amb l'impuls dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). "És el nivell més ampli de protecció social mai aconseguit a Espanya", ha argumentat. També ha defensat que abans de la pandèmia el govern de coalició ja havia posat en marxa polítiques en una "direcció històrica", en referència a la pujada del salari mínim interprofessional, l'actualització de les pensions i l'augment de sou dels funcionaris.

"Quan vam néixer fa sis anys proposant coses així ens van dir de tot", ha recordat Iglesias, i ha fet una crida als militant a sentir-se "orgullosos" de la feina feta durant els primers mesos del partit a la Moncloa. En aquest sentit, ha afirmat que la formació ha contribuït a construir un "escut social" que està servint perquè "milers d'espanyols resisteixin l'impacte de la crisi".

Per a la sortida de la crisi, el secretari general de Podem s'ha referit a una Europa on "tot els demòcrates som neokeynesians" i ha plantejat que la reconstrucció s'afronti amb la mateixa lògica que es va seguir a la fi de la Segona Guerra Mundial. "No s'està calibrant de manera suficient la dimensió històrica del fet que avui, a Europa, s'estigui parlant de plans d'impostos per finançar bons europeus", ha destacat, tot i admetre que cal ser "prudents" a l'espera de la posició de països més reticents a una solució solidària amb els països més tocats per la pandèmia.

Canvis en l'organització

En l'obertura del consell ciutadà estatal del partit, Iglesias ha explicat que s'ha aprovat un nou reglament per donar més pes als cercles de Podem dins l'organització. "Serà una organització més forta i implantada", ha assegurat. I ha afirmat que la formació treballarà amb moviments socials, plataformes d'afectats i entitats civils per aconseguir que "les conquestes de la mobilització col·lectiva siguin irreversibles".

També hi haurà nous canvis en l'organització del partit. La portaveu de Podem a l'Assemblea de Madrid, Isa Serra, passarà a ser la nova portaveu de la formació juntament amb el diputat Rafael Mayoral. El nou consell de coordinació del partit estarà format per 21 persones, tres més que l'anterior i es reunirà setmanalment, segons han explicat fons del partit a Efe. A més, hi entrarà per primera vegada el diputat i portaveu d'En Comú Podem Jaume Asens.