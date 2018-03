La fiscalia demana a Interior que plantegi a Suïssa si extradiria Puigdemont, Gabriel i Serret

La fiscalia gesticula per intentar demostrar que fa alguna cosa per aturar el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont i la consellera Meritxell Serret a Ginebra aquest diumenge per participar al Festival Internacional de Cinema i Fòrum sobre els Drets Humans (FIFDH). En un escrit, demana al ministeri de l'Interior que plantegi a Suïssa si és possible detenir-los i extradir-los a Espanya, juntament amb l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, exiliada a Ginebra. Sol·licita així a l'Oficina de Cooperació Internacional del ministeri que, en col·laboració amb la Interpol, sol·liciti a les autoritats suïsses si veuen viable la detenció.

El país helvètic ja va deixar clar al febrer que rebutjaria una sol·licitud d'extradició per motius polítics en el cas d'Anna Gabriel, però, el ministeri públic demana ara que es facin de nou les gestions. En no formar part de la Unió Europea, les euroordres de detenció no funcionen, sinó només un tractat bilateral d'extradició entre Espanya i Suïssa. La fiscalia ja va avançar aquesta setmana que no tenia intenció de demanar la reactivació de l'euroordre contra els exiliats fins que fossin processats, és a dir, fins que es tanqués la instrucció del jutge Pablo Llarena al Suprem i s'anunciï per quins delictes seran jutjats.

A més, el ministeri públic demana al Tribunal Suprem que limiti la validesa del passaport a tots els exiliats perquè no puguin marxar fora d'Europa. Suïssa no forma part de la Unió Europea però sí de l'espai de lliure circulació Schengen. Finalment, demana al ministeri d'Exteriors que els informi en relació amb les gestions realitzades per Puigdemont i Serret amb els organitzadors del Festival de Cine de Drets Humans amb diplomàtics espanyols a Suïssa.

L'escrit de la fiscalia arriba després que transcendís que Puigdemont viatjarà a Suïssa amb l'aval del govern suís. En una nota, va aclarir que el president de la Generalitat té tot el dret de moure’s lliurement pel país i de pronunciar-hi discursos polítics. Un argument que se suma a l’esgrimit per l’executiu helvètic quan Gabriel va arribar al país.