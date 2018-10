Junqueras, al PSOE: "Poden tancar tants cop com vulguin la porta al diàleg, que sempre ens trobaran posant-hi el peu"

"Ja sabem com és el PSOE, poden tancar tants cops com vulguin la porta al diàleg que sempre ens trobaran posant-hi al peu". Aquesta és la resposta de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras al nou cop de porta del govern espanyol a un referèndum pactat. Després que la Moncloa ho deixés clar davant l'amenaça del president, Quim Torra, de deixar caure el PSOE, Junqueras defensa en una entrevista a RAC1 la necessitat de "diàleg i negociació", i afegeix: "Serà la nostra força democràtica i la nostra persistència les que faran possible que votem amb reconeixement internacional, no pas la seva actitud ni voluntat que ja hem patit manta vegades".

En l'entrevista, resposta des de la presó de Lledoners, Junqueras es mostra crític amb la mobilització del cap de setmana passat contra la manifestació de Jusapol a Barcelona. "Quan algú et ve a provocar o et vol provocar el més intel·ligent és no caure-hi, perquè si hi caus han guanyat els provocadors", opina, i reclama que el moviment independentista continuï sent eminentment pacífic. "Som un moviment pacífic i així ha de continuar sent. Qualsevol imatge de violència ens perjudica, és regalar una victòria als que la busquen, als que han fet de la voluntat de fracturar la societat el seu principal objectiu", diu.

L'exvicepresident, que ha manifestat la seva voluntat de presentar-se a les pròximes eleccions europees, expressa el seu desig que aquest fet serveixi per "accelerar posar el cas en mans del TEDH", ja que "jugaria a favor de tots els represaliats". No aclareix, però, si en aquests comicis hi ha la voluntat de fer una llista conjunta. "Tot just acabem de formalitzar la proposta, encara no hi hem entrat. En tot cas, l'última vegada ens vam presentar sense la tradicional aliança amb bascos i gallecs. En cada ocasió farem el que considerem millor per al país", es limita a dir.