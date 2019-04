Junqueras demana no fixar línies vermelles al PSOE per evitar un tripartit d'extrema dreta

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, es dirigeix avui a la militància en una carta oberta amb motiu de l'inici de la campanya electoral en la qual assegura que "ningú hauria de cometre l'error de fixar línies vermelles" al PSOE perquè es podrien convertir en un xec en blanc per a un govern tripartit d'extrema dreta. La posició del candidat d'ERC a les eleccions generals respecte a les possibles línies vermelles va en contra de l'opinió de JxCat, que ahir mateix recordava per boca de Laura Borràs que només donaran suport a la investidura de Sánchez si es posa fi a la repressió i es pot exercir el dret a l'autodeterminació.

Entre altres qüestions, la carta de Junqueras planteja a Sánchez què farà en cas de guanyar les eleccions, si estarà obert al diàleg per trobar una solució al conflicte o si "vol continuar empresonant les idees i la democràcia". Tot i que es mostra en contra de les línies vermelles a la possible investidura de Sánchez, també assegura que "ningú ha de regalar xecs en blanc al PSOE", ja que podrien acabar sent un fre "per a una veritable democràcia a Catalunya, que tothom sap que passa per un referèndum inevitable".

Junqueras torna a recordar que ERC està disposada a dialogar amb l'Estat per trobar una solució política al conflicte sense deixar de parlar de la independència de Catalunya i el dret a l'autodeterminació. "Molts lideratges mundials ens han ensenyat que cal parlar, fins i tot, amb aquells que ens han tancat a la presó", diu.

A la carta, el líder d'ERC es mostra convençut que la defensa del diàleg no invalida les aspiracions independentistes. "Aquest és el camí avui, mantenir la fermesa absoluta de les nostres conviccions i la mirada posada en el nostre objectiu, que és la República Catalana, per seguir avançant, combinat amb la mà estesa i el diàleg", explica Junqueras, que recorda que si no hi ha hagut diàleg és perquè no han trobat interlocutor: "Molt sovint ens hem trobat en una taula i no hi ha ningú a la cadira del davant", diu.

El líder d'ERC encoratja els militants a votar per fer que "per primera vegada l’independentisme guanyi unes eleccions espanyoles a Catalunya". "No desaprofitem les urnes, ni els missatges que podem enviar amb els nostres vots", demana.