La Junta Electoral Provincial acorda executar la inhabilitació de Torra com a diputat

La Junta Electoral Provincial (JEP) ha acordat executar la inhabilitació del president Quim Torra després de reunir-se aquest divendres a la tarda. En un escrit, remès a totes les parts, l'ens declara vacant l'escó de diputat del president i expedeix la credencial a favor de Ferran Mascarell, el següent en la llista de JxCat, que serà entregada al representant de la candidatura designat després de les eleccions del 21 de desembre.

L'ens electoral desestima així l'escrit del cap de l'executiu demanant que s'esperi que el Tribunal Suprem resolgui a fons el seu recurs. "Aquesta Junta no té competència per acordar la suspensió de la JEC i més quan el Tribunal Suprem, òrgan competent per haver acordat la suspensió, ja ho ha rebutjat", afirma el text.

Malgrat la decisió, però, fonts parlamentàries mantenen que la Junta no té competències per decidir sobre un diputat i que el reglament només preveu la pèrdua de l'escó per una sentència judicial ferma. Aquest divendres a la tarda a les cinc, el president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que Torra "continuava sent president i diputat de ple dret" i ha anunciat que dimarts presentarà un recurs al Tribunal Suprem contra l'acord de la Junta Electoral Central. El president de la Generalitat, Quim Torra, en una compareixença pública també s'ha reafirmat en la seva condició de diputat i de cap del Govern.

El vicepresident de la cambra, Josep Costa, després de conèixer la decisió de la Junta Provincial, ha piulat a Twitter que si "la Junta Electoral Central no pot privar algú del seu escó al Parlament, menys pot fer-ho la Junta Electoral Provincial de Barcelona".

Seguim on érem. Si la JEC no pot privar algú del seu escó al Parlament, menys pot fer-ho la JEP de Barcelona.



Xoc al Parlament

Davant del nou escenari, el Parlament activarà totes les vies per intentar frenar que l'acord de la Junta es posi en pràctica. Malgrat que la resolució de l'ens electoral no compta amb el Parlament per executar la inhabilitació (ja declara vacant l'acta de diputat del president i expedeix les credencials per al següent de la llista), la cambra intentarà tenir-hi un rol fent valer el reglament de la cambra, que només preveu perdre la condició de diputat si hi ha sentència judicial ferma. Per una banda, dimarts la mesa acordarà presentar un recurs al Tribunal Suprem perquè suspengui la inhabilitació, mentre que seguirà reconeixent Torra com a diputat. Ara bé, el xoc real es produirà el pròxim ple del Parlament, previst per al 22 i el 23 de gener, ja que serà la prova de si realment Torra manté l'escó.

La Junta Electoral no discuteix que Torra segueixi de president – ho deixa en mans del Parlament–, però sí que li retira l'escó. És per això que serà clau si en la pròxima sessió a l'hemicicle el cap de l'executiu pot participar en les votacions. En aquest cas, la mesa i, en concret, Torrent estaran en el punt de mira, ja que són els que donen per bons els resultats de totes les votacions del ple. Es dona per fet que l'oposició –si s'accepten els vots de Torra– demanarà l'anul·lació de la votació.