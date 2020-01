Torra no reconeix els efectes de la resolució del Suprem: "Soc diputat i president de Catalunya"

Després de conèixer la decisió del Tribunal Suprem de mantenir-li la inhabilitació acordada per la Junta Electoral Central (JEC), el president de la Generalitat, Quim Torra, ha deixat clar que no pensa deixar l'acta de diputat. I ho ha fet aferrant-se a la proposta de resolució aprovada el 4 de gener al Parlament amb el suport dels tres partits independentistes i l'abstenció dels comuns. En una declaració institucional al Palau de la Generalitat, acompanyat del Govern i de membres dels tres partits independentistes, Torra ha afirmat amb un to greu i solemne: "Soc diputat i president de Catalunya, tal com es va votar el dia 4 de gener en sessió plenària", ha subratllat.

En la compareixença, Torra ha advertit que el Govern no acata la decisió adoptada pel Suprem, i ho ha fet d'una manera clara i taxativa, que obre la porta a un nou embat judicial. "No reconeixem els efectes que pugui tenir aquesta resolució, que no és més que un cop d’estat a la sobirania del Parlament de Catalunya i un intent d’alterar per vies irregulars la voluntat política dels catalans".

En aquesta línia, Torra ha qualificat aquesta estocada judicial com "una nova vulneració greu i inacceptable de la sobirania del Parlament de Catalunya", que va ratificar, en la sessió plenària del 4 de gener passat, la seva condició de diputat i de president de Catalunya. "És un atac sense precedents als drets fonamentals d’un càrrec electe i a la voluntat política expressada pel nostre poble. És una nova i greu irregularitat democràtica", ha afegit, sense amagar el seu enuig.

La declaració institucional s'ha produït després d'una reunió extraordinària del consell executiu per analitzar la decisió de la sala tercera del Suprem, que ha decidit rebutjar suspendre la inhabilitació del president de la Generalitat que divendres passat va acordar la JEC. El tribunal ha argumentat que no hi ha raons "d'especial urgència" per prendre aquesta decisió.

El president ha reiterat, com ha anat fent des que es va obrir el procés judicial per negar-se a treure la pancarta dels presos polítics de la façana de la Generalitat, que només el pot cessar la cambra catalana. "El Parlament de Catalunya és el representat de la sobirania del poble de Catalunya i l’únic que pot decidir qui perd la condició de diputat, a través dels mecanismes que estableix el seu reglament". En aquest sentit, ha recordat que "l’únic marc jurídic aplicable a l’hora d’escollir i cessar la presidència de la Generalitat és el que estableixen el reglament del Parlament de Catalunya, la llei de la presidència de la Generalitat i el Govern i l’Estatut".

Demana al Parlament que el protegeixi

Torra, que ha enviat tan bon punt ha conegut la decisió del Suprem una carta a la Junta Electoral Provincial reclamant que suspengui l'acord de la JEC fins que el Tribunal Suprem no es pronunciï sobre les mesures cautelars, ha instat el Parlament a garantir la seva continuïtat com a diputat com es va acordar el 4 de gener. "El ple del Parlament de Catalunya es va comprometre a garantir que el Reglament del Parlament prevaldrà davant d’aquesta nova ingerència irregular en la sobirania de la cambra", ha ressaltat abans d'exigir "que es prenguin les mesures oportunes per protegir la màxima institució del país, que és la presidència de la Generalitat, i defensar la resta d’institucions i el respecte als ciutadans i ciutadanes d’aquest país".

Prèviament, el president Torra s'havia reunit també al Palau de la Generalitat amb el president del Parlament, Roger Torrent, els membres independentistes de la mesa de la cambra catalana i representants de JxCat, ERC i la CUP per abordar la situació. Aquest matí, el president del Parlament, Roger Torrent, ha comunicat a Quim Torra que "continua sent diputat" malgrat la decisió que ha pres avui el Tribunal Suprem de mantenir-li per ara la inhabilitació com a parlamentari, perquè el reglament del Parlament no preveu "la inelegibilitat sobrevinguda" com una causa per perdre la condició de diputat i perquè assegura que la JEC "no és un òrgan competent per adoptar aquesta decisió".

Davant del que ha qualificat com a "nou episodi d’aquesta causa general contra l’independentisme", Torra ha demanat que es posi fi a la repressió i es reconegui el dret d’autodeterminació del poble de Catalunya, l’amnistia pels presos, el lliure retorn dels exiliats i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans de Catalunya.