JxCat demana al TC que resolgui sobre l'admissió del recurs del govern espanyol contra la investidura de Puigdemont

Junts per Catalunya ha presentat un escrit davant al Tribunal Constitucional aquest dilluns per demanar-li celeritat i que dictamini sobre l'admissió a tràmit del recurs del govern espanyol contra la investidura de Carles Puigdemont. Tot i que l'alt tribunal va imposar mesures cautelars contra l'elecció del president, l'alt tribunal encara no s'ha pronunciat sobre si accepta estudiar si és constitucional o no el fet de proposar Puigdemont com a candidat a la presidència tot i estar fora de Catalunya. D'aquesta manera, JxCat vol evidenciar el bloqueig i en l'escrit recorda que s'estan lesionant "greument" els drets dels diputats de la cambra catalana.

Després del recurs del govern espanyol, el TC es va reunir d'urgència un diumenge per abordar la qüestió –ja que la investidura era dimarts. Com que no es posava d'acord –els lletrats de l'alt tribunal van desaconsellar l'admissió perquè el recurs era preventiu– van decidir imposar mesures cautelars per evitar la investidura a distància, que van provocar crítiques de diversos juristes pel seu caràcter excepcional. A partir d'aquí, va donar deu dies a les parts perquè es pronunciessin.

Doncs bé, aquest termini ja ha transcorregut i l'alt tribunal segueix sense pronunciar-se. De fet, els lletrats de Parlament, en el seu darrer informe sobre els terminis de la investidura, van deixar clar que mentre l'alt tribunal no es pronunciés sobre l'admissió a tràmit del recurs del govern espanyol no corren els terminis cap a unes noves eleccions. En l'escrit, JxCat urgeix el TC a pronunciar-se per no vulnerar els drets dels implicats.

L'admissió a tràmit del recurs no implicaria que el TC donés la raó al govern espanyol, ja que aquest és un pas que només significa que l'alt tribunal accepta estudiar aquesta qüestió.