JxCat valora que Sànchez torni a ser candidat després de l’avís de l’ONU

El capítol de la investidura continua obert i, segons fonts de JxCat, no s’acabarà aquesta setmana. La resposta de les Nacions Unides divendres passat a la demanda de Jordi Sànchez ha obert un nou escenari: tornar a proposar com a candidat l’exlíder de l’ANC i que el jutge Pablo Llarena s’hagi de tornar a pronunciar sobre un permís per acudir a la investidura. Tot plegat després que el Comitè de Drets Humans de l’ONU hagi instat Espanya a “garantir” els seus drets polítics. Aquest és un dels escenaris que es va abordar aquest dimarts a la reunió del grup parlamentari, segons asseguren a l’ARA fonts de JxCat. Hi ha veus de la llista, però, que continuen defensant investir Carles Puigdemont encara que sigui desobeint. A la reunió també es va fixar el posicionament del grup respecte a les resolucions que es votaran aquest dimecres al ple sobre la llibertat dels presos i el respecte als drets de Sànchez, Jordi Turull i Puigdemont, incloent-hi el de ser investit.

Dilluns Jordi Pina, advocat de l’exlíder de l’ANC, ja va emprendre accions davant el Tribunal Suprem per fer valer les mesures cautelars de les Nacions Unides. En un escrit va al·legar que si no permetia al seu client acudir al debat d’investidura Espanya estaria incomplint el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el seu protocol addicional, que permet als ciutadans dels estats signants acudir al Comitè de Drets Humans si consideren que s’han vulnerat els seus drets. Pina va assegurar que dissabte va tenir l’oportunitat de conversar amb Sànchez a la presó de Soto del Real i ell mateix es va mostrar disposat a mantenir l’acta i presentar-se altre cop a la investidura si així ho decidia JxCat. El mateix Sànchez va anunciar la seva renúncia després que el jutge Llarena li denegués el permís penitenciari i la sala del Suprem li tornés a denegar la llibertat. JxCat va proposar després Jordi Turull, que no va aconseguir la majoria absoluta en la primera volta i no es va poder sotmetre a una segona votació perquè Llarena el va tancar a la presó.

Una quarta proposta?

Ara bé, fonts de JxCat també admeten que la candidatura de Sànchez estarà viva fins que Llarena es pronunciï sobre l’opinió de l’ONU. A més del que pugui respondre sobre el permís penitenciari per acudir a la investidura, Llarena també té sobre la taula la possibilitat de suspendre Sànchez com a diputat un cop la interlocutòria de processament ja sigui ferma -ahir es va acabar el termini perquè les parts presentin un recurs i ara ha de decidir la sala del Suprem-. Segons la llei d’enjudiciament criminal, els presos preventius que siguin “rebels” o “terroristes” seran suspesos de les seves funcions si són càrrecs públics. Això implica, en el cas de Sànchez però també de la resta d’empresonats, que serien suspesos en funcions i es forçaria la seva renúncia com a diputats. Una decisió que també podria afectar Puigdemont si continua en custòdia policial a Alemanya. Ara bé, en el cas que Llarena donés permís a Sànchez per a la investidura, s’intentaria que Puigdemont pogués delegar el vot, ja que està en situació d’“incapacitat” -segons la definició de Llarena-, tal com passa ara amb Sànchez i Oriol Junqueras, que mantenen per ara l’escó. Si no fos possible aquesta opció i la CUP s’abstingués, el mateix conseller de Cultura, Lluís Puig, va dir ahir a RAC1, tal com va publicar l’ARA el 13 de març, que Puigdemont està disposat a renunciar a l’escó per evitar eleccions.

En l’escenari que, malgrat l’ONU, Llarena torni a denegar el permís a Sànchez per ser investit, la intenció de JxCat és proposar un quart candidat amb celeritat. Una proposta que probablement coincidiria en el temps amb l’entrada de nous diputats com a conseqüència del processament dels investigats al Suprem. Serà en aquest punt quan JxCat buscarà el candidat o candidata de més consens per ocupar la presidència de la Generalitat.

En les travesses de noms sempre apareix la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, que també la situen a la conselleria d’Empresa. Artadi no és ben vista per la direcció del PDECat, que promociona l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona -és, de fet, el nou enllaç del partit amb JxCat després de l’empresonament de Turull i Josep Rull-. En funció de com avanci el procés judicial, també entraran nous diputats com l’exalcalde de Premià de Mar Miquel Buch i l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, que poden jugar un paper clau -juntament amb l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas- a l’hora de promoure un nou candidat a la presidència de la Generalitat.