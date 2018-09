Laura Borràs: "L'estat espanyol és qui aplica la unilateralitat"

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha recalcat aquest dissabte a Catalunya Ràdio que "la unilateralitat l'ha aplicat l'estat espanyol", però ha evitat concretar si hi haurà desobediència o no per part de la Generalitat: "Dependrà de decisions concretes". "Les institucions, la Generalitat, els departaments... tenen una determinada estructura i manera de fer", ha insistit: "Treballem per canviar-ho, això, però des del que tenim ara". En el mateix sentit, la consellera ha recordat que la possibilitat d'avançar eleccions amb motiu dels judicis dels presos i exiliats no està tancada.

D'altra banda, ha criticat Ciutadans per haver dit que "el Parlament està tancat, perquè no paren d'haver-hi comissions". Tot i que hi va haver un ple que es va suspendre perquè JxCat i ERC no es posaven d'acord sobre com resoldre la qüestió de la suspensió dels diputats presos i exiliats, això no és suficient per dir que "el Parlament està tancat en general; molta gent hi treballa". "Ciutadans va repetint mantres, cosa que no vol dir que siguin certs", ha insistit.

Es distancia del cas del Lliure

D'altra banda, Borràs també ha defensat que el departament no s'hagi posicionat sobre el cas del Lliure, entenent que "afecta la honorabilitat de les persones", després de la dimissió de Lluís Pasqual –i arran de les crítiques per la seva renovació i per les acusacions de maltractament psicològic a una actriu–. En el mateix sentit, ha considerat que la designació del nou director del Teatre Lliure, que es farà a través d'un concurs públic, és una manera d'assegurar un alt grau de transparència i augmentar l'ambició del projecte. "De tota manera és una llàstima que perdem una trajectòria com la de Lluís Pasqual", ha dit.

D'altra banda, Borràs ha afirmat que a finals de mes s'anunciarà la nova direcció de l'Institut Ramon Llull.