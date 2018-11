La carta de comiat de Lesmes a Ramírez Sunyer: "Gràcies per defensar l'estat de dret en temps tan convulsos"

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, va escriure una carta al jutge que investigava els preparatius del referèndum de l'1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, per reconèixer la seva carrera judicial. La missiva, a la qual ha tingut accés l'ARA i han confirmat fonts del CGPJ, té data del 2 de novembre, dos dies abans que el magistrat morís, i posa en valor tota la seva dedicació a la tasca judicial.

"Has donat proves sobrades d'aquesta empenta i coratge en moltes circumstàncies difícils que has afrontat al llarg de la teva vida professional pel simple –i grandiós– fet de complir amb el deure que a tots els servidors públics ens pertoca", escriu Lesmes a la carta. El president del CGPJ i del Tribunal Suprem qualifica d'"heroic" el grau de compliment de les seves tasques com a jutge, sobretot, perquè considera que ho ha fet en un ambient "hostil".

En aquest sentit, Lesmes creu que Ramírez Sunyer ha sabut afrontar "els revessos físics" i l'"animadversió o el rancor" que, assegura, ha presenciat "tantes vegades", i s'ha convertit en un "referent" per a tots els magistrats de l'estat espanyol. "Et transmeto el meu més profund respecte i admiració per la teva persona", afegeix Lesmes. "Gràcies per tot, per ser com ets i per defensar l'estat de dret i la justícia sense vacil·lacions ni pors en temps tan convulsos. Sempre seràs un referent per a mi i per a tots els companys de professió", conclou el president del CGPJ.