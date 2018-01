Llarena no té pressa per dictar la interlocutòria de Forn, Sànchez i Cuixart

El magistrat Pablo Llarena té pendent distribuir els escrits dels diputats electes Joaquim Forn i Jordi Sànchez, en els quals sol·licitaven la llibertat el passat divendres 12 de gener, després de prestar declaració el dia anterior sobre els fets de la querella per rebel·lió, sedició i malversació. El jutge, abans de dictar la seva interlocutòria, ha de donar trasllat de les dues sol·licituds a la Fiscalia i a les parts personades en la causa i atorgar-los un termini de tres dies naturals per elevar l'informe. Un cop rebuts, el jutge dicta la seva resolució.

Normalment, quan es tracta d'una petició de llibertat del pres i existeix la intenció del jutge de concedir-la es procedeix amb la rapidesa donant prioritat a aquesta diligència. Llarena ja va donar mostres, com va apuntar l'ARA aquest dissabte 13 de gener, d'orientar-se a mantenir a la presó a Sànchez, Forn i també el president d'Òmnium, Jordi Cuixart -que encara no ha sol·licitat la seva llibertat- i, al mateix temps, de posposar la decisió.

El jutge va denegar divendres passat, el permís sol·licitat per Oriol Junqueras per assistir al Parlament aquest dimecres, el dia de la constitució del Parlament, i en la sessió d'investidura. Al mateix temps, va refusar autoritzar a Sànchez i a Forn acudir al Parlament quan no se li havia requerit. En la seva interlocutòria, Llarena raona sobre la gravetat dels fets de la querella i els indicis racionals de criminalitat del cas jutjat que podrien constar ara mateix en una interlocutòria de processament al denegar l'autorització.

Per tant, sembla evident la seva posició de mantenir a la presó a Forn, Sànchez i Cuixart. Però al denegar un permís que cap dels dos no ha sol·licitat ha donat la pista que no resoldria abans del dimecres 17 de gener, dia en que es va constituir el Parlament. Aquest fet s'ha vist confirmat per la decisió de no provenir, o donar trasllat, els escrits de Forn i Sànchez al fiscal i a les parts personades per tal que informin sobre la llibertat sol·licitada.

L'acusació popular que exerceix el partit Vox s'ha pronunciat, sense esperar al trasllat dels escrits, en contra de concedir-los la llibertat, al no atorgar veracitat a les declaracions del dijous 11 en les que van prometre respectar el marc constitucional i abandonar la unilateralitat i insistir en el risc de reiteració delictiva.

Si el jutge donés trasllat dels escrits aquest dimarts, s'hauria d'elevar l'informe el pròxim divendres 19 de gener o com a molt tard, el dilluns 22. Llarena segueix treballant en connectar tots els indicis dispersos en la causa. El passat divendres va dictar una providència en la que va donar compte que s'havia obert una "peça separada amb una durada de 15 dies".

Fonts jurídiques creuen que el jutge Llarena està incorporant a la causa del Suprem una peça secreta que es troba en el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. En aquesta peça s'inclouen les converses intervingudes a Josep Maria Jové, el número dos de Junqueras amb el càrrec de secretari general de la vicepresidència d'Economia i Hisenda, amb altres funcionaris i dirigents sobiranistes.