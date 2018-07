Majoria d’homes i al voltant dels 40 anys: així és l’equip de Casado

Pablo Casado va celebrar la victòria al congrés del PP de dissabte en un restaurant a prop de l’hotel on el partit va fer el conclave. Allà els seus principals suports van començar a dibuixar l’estratègia per agafar les regnes del partit. El perfil dels assistents era molt clar: joves fins fa poc membres de les Noves Generacions del PP eufòrics perquè veien com una nova generació assumia la direcció del partit. I és que el flamant president de la formació conservadora s’ha envoltat de perfils molt semblants al seu per tirar endavant l’exitosa campanya de les primàries, com demostra la fotografia que David Mudarra va publicar al diari El Mundo en què es veia la reunió on el pinyol de l’equip de Casado va començar a traçar els passos que havia de seguir per triar la nova direcció estatal. Hi havia els cinc principals suports del líder popular durant la campanya: Teodoro García Egea, Javier Maroto, Antonio González Terol, Pablo Hispán i José Antonio Sánchez Serrano. Ells formen el nucli dur del nou president del PP, un equip jove i exclusivament masculí, preparat per assaltar el poder al partit, segons expliquen fonts de l’equip de Casado.

El director de campanya del nou líder popular ha sigut Teodoro García Egea, diputat del PP al Congrés i que amb només 33 anys s’ha assegurat un lloc de rellevància a la formació gràcies al seu disseny de la campanya. García Egea, conegut al seu poble (Cieza, a Múrcia) per ser campió mundial d’escopir pinyols d’oliva, ha sabut esprémer al màxim els recursos amb una campanya que ha fet un ús intensiu de les xarxes socials i de les llistes de WhatsApp. Juntament amb el cap de premsa, Pablo Balbín, Egea ha sigut l’arquitecte de la part comunicativa de la campanya, amb el secretari de noves tecnologies del PP, José Antonio Sánchez Serrano, rere Twitter i Facebook.

Levy i Montserrat

Al costat de Casado s’hi ha posat també el vicesecretari sectorial de l’última etapa de Mariano Rajoy, Javier Maroto, que ha exercit de portaveu de la campanya. Com Casado, va ser una de les cares que l’expresident popular va incorporar el 2015 per rejovenir la formació, i, tot i estar ben entrat en la quarantena (té 46 anys), és representant també d’una nova generació de polítics populars. Amb 39 anys, Antonio González Terol també s’ha assegurat un lloc a l’executiva, mentre que Pablo Hispán, el cap de gabinet de Casado -que va ser assessor de Jorge Moragas- ha fet la feina menys visible de la campanya.

I on són les dones? Fora del nucli dur de l’equip de campanya de Casado. Tot i que a la seva llista per al comitè executiu nacional hi ha 15 dones d’un total de 38 noms (un 39%), durant la campanya han tingut un paper menys rellevant que els homes. S’ha posat al seu costat una altra de les vicesecretàries de nova fornada, Andrea Levy, que també formarà part de l’equip, mentre que el suport de María Dolores de Cospedal va fer entrar en els seus plans noms com els de les exministres Dolors Montserrat i Isabel García Tejerina. Així, un dels reptes de Casado serà també feminitzar el seu equip. Ahir Maroto ja va dir que busquen una dona com a secretària general de la formació, i Montserrat apareix a les travesses.

Els noms que formaran l’organigrama del nou PP els triarà Casado dijous en la primera reunió del comitè executiu estatal, que, fora del que és habitual, se celebrarà a Barcelona. El president del PP ja va dir dissabte que volien “donar suport” als membres del PP català pel suposat assetjament que reben, i la decisió és una demostració d’aquesta intenció. Abans, segons va anunciar Casado mateix ahir en diverses entrevistes als mitjans de comunicació, es reunirà amb la seva rival final al procés de primàries, Soraya Sáenz de Santamaría. La trobada serà demà, perquè fins aleshores l’exvicepresidenta espanyola no ha pogut fer un forat a l’agenda, segons va explicar també ahir Maroto. I en la reunió tractaran de quina manera es pot dur a terme la integració que va prometre Casado tot just ser escollit president. Ahir, de fet, ja va traslladar a Mariano Rajoy en la reunió que van mantenir a la seu del partit que tenia la intenció de firmar la pau amb Santamaría.

L’exvicepresidenta, però, no podrà ser la nova secretària general perquè no va formar part dels noms aprovats pel congrés de la llista del nou president. Tanmateix, hi ha altres càrrecs de rellevància, com el de portaveu al Congrés, coordinador general o fins i tot vicepresident (en desús en les últimes etapes), que sí que es podrien ocupar amb persones afins a Santamaría. També caldrà veure quin paper reserva Casado a la seva aliada d’última hora María Dolores de Cospedal, que tampoc pot ser la seva número dos perquè no era a la llista. De moment té la presidència del PP manxec.