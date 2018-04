Millo: "Amb caràcter genèric, la comparació dels CDR amb la 'kale borroka' no s'ajusta a la realitat"

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, creu que, "amb caràcter genèric", la comparació dels Comitès de Defensa de la República (CDR) amb la 'kale borroka' –que han fet diversos dirigents del PP i la fiscalia– "no s'ajusta a la realitat". Així ho ha afirmat en una entrevista aquest dilluns a la SER en què ha argumentat que "hi ha casos de CDR que actuen violentament i d'altres que no". El delegat del govern espanyol ha afegit que dins d'alguns comitès hi ha individus "camuflats" que tenen una actitud violenta i que estan envoltats de persones amb actitud pacífica i que no utilitzaria mai la violència. En cap moment, però, no ha qualificat les accions dels comitès de terrorisme o rebel·lió, com sí que ha fet la Fiscalia de l’Audiència Nacional.

Millo, que ha remarcat el seu respecte per les decisions judicials, sí que s'ha referit a la decisió de l'audiència territorial alemanya de deixar en llibertat Carles Puigdemont i descartar el delicte de rebel·lió. Després de recordar les diferències entre el Codi Penal alemany i l'espanyol, ha insistit que "en ple segle XXI, el concepte violència [necessari per al delicte de rebel·lió] és molt ampli. Hi ha qui només creu que és agredir físicament, però també ho són les amenaces, les coaccions, les intimidacions, la violència psicològica", ha afegit.

A parer seu, al llarg del Procés hi ha hagut violència, però "una altra cosa és la graduació" d'aquesta violència: "Això correspon als experts", ha dit, i ha cridat a no "barrejar el debat polític i jurídic". En aquest sentit, ha carregat contra la decisió de la mesa del Parlament de querellar-se contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, assegurant que suposa "pressionar, qüestionar o incidir" en la justícia. Contrari a la declaració d'aquest dilluns de Jordi Sànchez, que ha acusat el magistrat de ser jutge i part en la causa contra els polítics independentistes, Millo sí que ha reiterat que no hi ha presos polítics a l'Estat espanyol: "Tinc molt clar, i els fets em donen la raó, que en aquests moments ningú està en presó preventiva ni en cap tipus de persecució per les seves idees. Si fos així, tothom que pensa com ells hauria d'estar a la presó".

Millo s'ha referit àmpliament a l'entrevista que aquest diumenge ha concedit Carles Puigdemont a TV3, i ha negat que el govern espanyol vulgui que es repeteixin eleccions, tal com va afirmar el president a l'exili. "Això està absolutament allunyat de la realitat", ha replicat, i ha assegurat que l'executiu de Mariano Rajoy vol que es formi un govern a Catalunya. "El principal objectiu de les eleccions del 21-D [...] era la restauració de la legalitat i les institucions a través d'un president viable i un govern legal", ha remarcat.

Pel que fa a l'actitud del govern central, el seu delegat en territori català ha assegurat que "sempre" hi ha hagut disposició a parlar, a diferència –ha dit– del que passa amb la Generalitat. Millo ha recordat que el president del Parlament, Roger Torrent, ara mateix és l'únic representant de la Generalitat –intervinguda amb el 155– i assegura que "no vol parlar". Torrent va demanar una reunió amb Mariano Rajoy i el president espanyol l'hi va negar, però Millo diu que la persona amb qui hauria de parlar el president de la cambra és ell. "Té a disposició el delegat del govern espanyol per seure a parlar, i no vol".