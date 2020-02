Oriol Junqueras i Raül Romeva podran sortir de la presó tres dies a la setmana per treballar

La Junta de Tractament de Lledoners ha acordat l'aplicació de l'article 100.2 a Raül Romeva i Oriol Junqueras. Podran sortir tres dies a la setmana durant sis hores per treballar, sempre entre setmana, segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima a l'ACN. Ja han sortit de la presó mitjançant l'aplicació d'aquest article altres presos independentistes, com ara Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Alguns ho han fet per treballar, altres per fer voluntariat o per cuidar de familiars d'edat avançada.

Junqueras i Romeva podrien sortir de la presó de forma immediata, perquè un eventual recurs de la Fiscalia sobre la decisió de la Junta de Tractament no ho deixaria en suspens, sinó que requereix la ratificació del jutjat de vigilància penitenciària.

La Fiscalia s'ha oposat diverses vegades a les sortides programades que permet l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. Així, considera que aquest article és una mesura "excepcional" i que atorgar-lo de manera "generalitzada" pot arribar a encobrir una classificació en règim de tercer grau o de semillibertat. I en aquest sentit, considera que hauria de ser el Tribunal Suprem i no un jutjat de vigilància penitenciària ordinari qui prengués aquesta decisió.

Precisament, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha defensat aquest dijous en una compareixença al Parlament els recursos en què el ministeri públic s'oposa als permisos laborals als presos i ha afirmat que "allò raonable" és que la Generalitat els hagués concedit el tercer grau si els veia rehabilitats. "Si es considera que evidentment estan en situació d'estar perfectament adaptats per a la vida en llibertat, amb l'acceptació del delicte comès i amb compromís o almenys pronòstic de no tornar-ho a fer, en aquest cas el raonable hauria estat la qualificació en tercer grau, que per això està present en la llei de vigilància penitenciària", ha subratllat.