La direcció del PDECat vol facilitar la tramitació dels pressupostos per donar més marge a Sánchez

La majoria de l'executiva del PDECat –liderada pel president, David Bonvehí– s'inclina per facilitar la tramitació dels comptes espanyols i un sector aposta per votar a favor dels pressupostos, segons informa l'ACN. El partit abordarà el 14 de gener els principals reptes polítics amb l'expresident Carles Puigdemont, durant la reunió que mantindran a Waterloo. El sector que comanden Bonvehí i el coordinador d'organització, Ferran Bel, insisteix en donar més marge de temps al president espanyol, Pedro Sánchez, a l'espera d'una proposta política per a Catalunya.

Aquest espai majoritari també aposta per votar en contra de les esmenes a la totalitat de PP i Cs al Congrés. A l'altra banda, la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras –propera a Puigdemont i a l'espai de JxCat i la Crida–, és partidària de no facilitar la tramitació dels comptes i, fins i tot, de presentar-hi una esmena a la totalitat. El sector de Nogueras té minoria tant a l'executiva com a Madrid.

Alguns dirigents apostaven perquè la direcció executiva de dilluns passat sotmetés a votació el suport a la tramitació dels comptes espanyols. Finalment només hi va haver debat, ja que es va prioritzar no prendre cap decisió definitiva fins a la trobada amb Puigdemont a Waterloo. Tot i això, la maquinària oficialista pressiona perquè, almenys, el PDECat tramiti els pressupostos. L'alcalde de Gironella i membre de la direcció del partit, David Font, assegurava aquest dijous en un article a 'El Món' que "no és encertat" tombar els comptes a la primera volta.

Al conclave amb Puigdemont també es debatran les municipals, especialment les eleccions a Barcelona, on pren força que la consellera Elsa Artadi faci doblet amb Quim Forn, per davant de la guanyadora de les primàries del PDECat, Neus Munté. Munté acceptaria que Forn i Artadi encapçalessin la llista si finalment es confirmés l'aposta de la portaveu. L'exconsellera, però, aspira a no veure's més avall de la llista, una petició que Forn respectaria. La direcció del PDECat, de nou, es divideix entre els partidaris de Munté –el sector oficialista i majoritari, el mateix que aposta per donar facilitats als comptes de Pedro Sánchez– i l'espai que comanda Nogueras, que fa pinya al voltant de Puigdemont i, per tant, d'Artadi.

El naixement de la Crida també serà un debat a abordar a Waterloo. La formació que impulsen Jordi Sànchez, Quim Torra i el mateix Puigdemont celebra el seu congrés constituent el 26 de gener a Barcelona. De moment, les esmenes transaccionades no preveuen que la Crida es constitueixi com a partit polític, tot i que encara hi ha propostes vives per modificar les ponències política i organitzativa.

Bonvehí prefereix que la Crida s'articuli com a espai o plataforma, no com a partit, per evitar una col·lisió directa amb el PDECat. Nogueras, al seu torn, aposta perquè la nova organització sigui un nou partit i que el PDECat s'hi avingui. Davant aquest escenari, el sector que comanden Bonvehí i Bel accepta –en privat– que s'acosta el "xoc" entre PDECat i la Crida. I, com més aviat millor, volen liderar l'ofensiva per no haver d'anar a remolc de Puigdemont i Sànchez.

JxCat, a Lledoners i Waterloo

També el 14 de gener els diputats del grup de JxCat es reuniran amb el seu president parlamentari, Jordi Sànchez, i els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn a la presó de Lledoners, tal com va avançar ahir l'ACN. L'objectiu és abordar el judici de l'1-O –que començaria pocs dies després–, a més de fer-los arribar el suport. A més, la trobada de JxCat a Lledoners també servirà per abordar temes d'actualitat, com els pressupostos. El grup parlamentari també es reunirà amb Puigdemont a Waterloo, els dies 20 i 21 de gener.