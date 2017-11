El PDECat aposta per un gran llista de país amb Puigdemont com a candidat

Amb els ulls posats en les eleccions del 21 de desembre i el cap pendent del que passa a Brussel·les –on el president Carles Puigdemont podria passar per comissària avui–, el PDECat ha celebrat aquest diumenge un consell nacional extraordinari. Una reunió en què el partit ha homenatjat els consellers empresonats –amb una cadira buida per a cadascun amb un simbòlic llaç groc– i en què ha fixat les bases amb què volen concórrer al 21-D. Unes eleccions en què el consell nacional ha aprovat avui que el president de la Generalitat pugui ser candidat "si ho vol" i que els consellers que encara són empresonats també formin part de la llista.

Tot i que l'aposta de la formació que lidera Marta Pascal és la d'una "gran llista de país", el posicionament del consell nacional d'ERC ahir ho posa difícil. De moment –abans que dimarts s'acabi el termini per registrar les coalicions que es vulguin presentar al 21-D–, el partit manté l'aposta i defensa que el sobiranisme –també, si pot ser, els comuns i Podem– articuli una llista unitària en defensa de les institucions catalanes, a favor de l'amnistia dels presos i per deixar sense efecte el 155.

540x306 Cadires buides amb el nom dels consellers empresonats al Consell Nacional del PDECat / PERE VIRGILI Cadires buides amb el nom dels consellers empresonats al Consell Nacional del PDECat / PERE VIRGILI

La incògnita de qui havia de ser el candidat va quedar resolta divendres un cop el president Puigdemont va fer pública la seva disposició a encapçalar una llista –que ell voldria unitària– el 21-D. Segons expliquen diverses fonts a l'ARA, el consell nacional ha aprovat aquest diumenge una proposta perquè el president de la Generalitat sigui el candidat del partit si finalment ho vol ser.

En la seva intervenció pública, Pascal ha explicat que l'aposta del partit és fer "una gran llista unitària que incorpori totes les sensibilitats" de la qual formin part els consellers empresonats, i els que són a Brussel·les amb el president, a qui volen al capdavant de la candidatura: "Volem que el president Puigdemont sigui la persona que lideri aquest gran desbordament que farem el dia 21 a les urnes".

El PDECat assegura que "no posarà condicions" per a fer a llista unitària

Fent-se seva una frase de Ramon Trias Fargas, Pascal ha demanat a la resta de partits "generositat" per a poder tirar endavant aquesta llista. "Tingueu la generositat de qui mereix la victòria, ha parafrasejat Pascal, que ha avisat que "ningú es pot eludir de cap responsabilitat" i ha assegurat que el PDECat està disposat a posar-se d'acord amb tothom. "No serem nosaltres els de les condicions. No posarem traves a res", ha subratllat.

De fet, Pascal ha apuntat que la defensa de la "llibertat" ha de ser el que inspiri aquest front comú, pel que ha opinat que el programa electoral no ha de ser "gaire rebuscat". "Que tothom vegi què és el que anem a buscar", ha afirmat Pascal, que ha resumit els objectius en tres punts: l'amnistia dels presos polítics, la recuperació absoluta de les institucions catalanes, i l'acceptació del mandat vinculant del referèndum de l'1-O.

En definitiva, segons Pascal, construir una candidatura que serveixi per "omplir les urnes de dignitat" el 21 de desembre: "No podem deixar que els que han avalat el 155 i els empresonaments dels nostres consellers es quedin les institucions de Catalunya. No ho podem permetre", ha remarcat la coordinadora general del PDECat, que ha apuntat que "desbordar les urnes" és també una manera de que "la comunitat internacional sàpiga una altra vegada quin és el profund tarannà d'aquest país".

Davant l'escassa reacció de la comunitat internacional, Pascal ha adreçat també un missatge als seus: "No caiguéssim en la ingenuïtat de pensar que el món ens salvarà perquè la nostra és una causa me´s justa que la resta, però tampoc en la de pensar que tot el que ha passat, ja ha passat i no s'hi pot fer res", ha remarcat. Pascal ha fet una crida, a més, a no caure en cap actitud violenta ja que, ha dit, això és el que l'Estat intenta imputar a l'independentisme.

Crítiques contra Santi Vila

La tria de Puigdemont com a candidat desencalla un debat que fa mesos que el partit tenia. La posició inicial de Puigdemont –descartant repetir com a cap de llista– obligava el partit a buscar un relleu que no ha estat mai gaire clar. Sobre la taula, de cara a unes possibles primàries, sonaven els noms de Josep Rull, Mercè Conesa, Neus Munté o Santi Vila.

Precisament aquest últim –absent avui a la reunió– ha estat durament criticat per diverses veus durant el consell nacional pels seus posicionaments després de deixar el Govern abans de fer la DUI. De fet, el seu nom no ha estat inclòs entre els consellers empresonats que han de formar part de la llista del partit el 21-D.