El PNB veu dificultats per anar a les europees amb Puigdemont

La decisió de Junts per Catalunya d'escollir Carles Puigdemont com a cap de llista a les eleccions europees complica la coalició que havien negociat el PDECat i el PNB. El portaveu dels 'jeltzales' al Congrés, Aitor Esteban, ha afirmat aquest matí que el partit català no els ha fet "cap proposta concreta" i que la seva aposta dificulta l'aliança per al 26-M. Al PNB no descarten encara mantenir la coalició, però en parlaran amb tots els socis per veure "quina disposició" té cadascun. "Parlarem amb tots aquests partits polítics i hi ha temps fins al 2 d'abril per a la presentació [de candidatures i possibles coalicions]. Ja veurem com es van desenvolupant les converses aquest mes, però, evidentment, l'aposta era més en clau catalana que no pas en clau més àmplia", ha repetit.

La formació 'jeltzale' va concórrer en coalició a les eleccions europees del 2014 amb Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el Partit Nacionalista Basc (PNB), Coalició Canària-Partit Nacionalista Canari (CC-PNC) i Compromís per Galícia (CXG). Cinc anys abans (2009) s'havien sumat a aquesta coalició forces de les Balears. Ara, tot i que ha canviat l'escenari, les negociacions segueixen sobre la taula.

El PNB i el PDECat havien arribat a un acord per mantenir l'aliança, però els 'jeltzales' no tenen clar si compartir candidatura amb Puigdemont. La promesa de la República que manté l'expresident de la Generalitat xoca amb el plantejament pactista amb l'Estat de la formació basca. Ara bé, els 'jeltzales' tenen un problema si no sumen amb el PDECat: no tenen garantit que la suma dels seus vots a les europees els reporti un eurodiputat, perquè en aquestes eleccions l'Estat compta com una circumscripció única.

Crítiques a l'aliança ERC-Bildu

Esteban també ha dit que li "costa veure" que ERC estigui pactant una aliança amb EH Bildu. El portaveu del PNB ha assegurat que "hi perd en l'assignació econòmica que s'han de repartir, en els temps d'intervenció i en el nombre d'iniciatives que poden presentar, perquè estan taxades per grup". Per aquest motiu, Esteban ha dubtat, no sap "si la constituiran o no", i ha apuntat que hi podria haver "contradiccions, com quan ERC va estar sol·licitant, compareixença rere compareixença, d'embarrancar l'acord sobre tarifes elèctriques que era beneficiós per a la indústria basca". "Si planteja una cosa semblant, no sé què farà l'esquerra abertzale, tot i que, esclar, també es va abstenir en l'acord sobre la quota. Per tant, es pot esperar qualsevol cosa", ha apuntat.

Segons ha declarat Aitor Esteban, "l'esquerra abertzale no ha estat decisiva, ni de bon tros, i no ha pintat res en aquesta legislatura", mentre que Esquerra ha contribuït a "eliminar la possibilitat" que es mantingués el Govern de Sánchez. "En comptes d'aprofitar els seus escons per aconseguir alguna cosa, va ser la primera que va posar l'esmena a la totalitat, cosa que va fer, altra vegada, que es repartissin les cartes i va donar una possibilitat a la dreta per governar a Espanya. Si això és ser influent, jo ho entenc d'una altra manera", ha dit més endavant.