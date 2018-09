El PP torna a demanar a la UE la reforma de l'euroordre per Puigdemont: "Quin missatge estem enviant als espanyols?"

El PP ha tornat a demanar aquest dimecres a la Comissió Europea que posi sobre la taula una reforma de l'ordre europea de detenció (OED), després que la justícia alemanya negués a l'estiu el delicte de rebel·lió en l'euroordre contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Segons ha argumentat el cap de files dels populars espanyols a l'Eurocambra, Esteban González Pons, el mecanisme de cooperació no "protegeix" cap país contra un "intent de cop d'estat".

"El meu país va patir un intent de cop d'estat fa un any però el Tribunal Suprem espanyol no té a la seva disposició tots els que ho van intentar perquè un tribunal regional d'un altre país li ha negat aquesta possibilitat", ha reblat a Juncker. "Quin missatge estem enviant als espanyols? Que Europa no protegeix la Constitució espanyola?", s'ha preguntat durant una intervenció al ple que el Parlament Europeu celebra aquesta setmana a Estrasburg.

En aquest sentit, González Pons ha insistit que "sense confiança mútua" no es pot viure "sense fronteres". "Si volem que Schengen existeixi, hem d'aconseguir que l'euroordre existeixi, també", ha conclòs, i ha advertit que una Unió Europea "unida", com ha defensat el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en el seu discurs inicial, requereix també una UE "de la justícia".

Juncker ha assegurat que Brussel·les s’oposa a "qualsevol atac a l’estat de dret". Durant el seu discurs anual sobre l’estat de la Unió a l’Eurocambra, a Estrasburg, el luxemburguès ha defensat que l’article 7 del Tractat de la UE ha d’aplicar-se allà on l’estat de dret "estigui en perill". Coincidint amb el dia en què el Parlament Europeu votarà si demana l’aplicació de l’article 7 a Hongria –un procés ja iniciat amb Polònia–, Juncker ha exposat que li preocupa l’evolució en alguns estats membres i ha indicat que les sentències dels tribunals de la UE "han de respectar-se".

Al juliol González Pons va enviar una carta a Juncker demanant-li ja que presentés una "proposta legislativa per millorar i clarificar el funcionament" de l'euroordre per evitar casos com el de Puigdemont, en què –segons l'eurodiputat del PP– "un tribunal regional" ha posat en qüestió "una exhaustiva investigació judicial" feta al Tribunal Suprem "amb el màxim nivell de professionalitat i basada únicament en evidències legalment demostrables".

En concret, en la missiva demanava "una revisió" de la llista dels 32 delictes que poden donar lloc a un lliurament sense control de doble incriminació perquè s'hi pugui incorporar "una nova categoria de delicte, el de rebel·lió, accions contra la integritat territorial i contra el marc constitucional d'un estat membre". Dies abans d'aquesta carta, el popular va exigir en un missatge a Pedro Sánchez suspendre l'aplicació de Schengen a l'Estat mentre s'aclaria si l'euroordre "serveix per a alguna cosa".

Solé respon a Juncker: "Vagi a parlar de valors europeus als presos polítics"

L'eurodiputat d'ERC Jordi Solé ha proposat aquest dimecres al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que "vagi a parlar de valors europeus amb els presos polítics" catalans. En la intervenció durant el debat sobre l'estat de la Unió al plenari de l'Eurocambra a Estrasburg, Solé ha agraït a Juncker la seva defensa dels valors europeus durant el discurs pronunciat a l'inici de la sessió però li ha proposat que vagi a Catalunya i visiti els nou "presos polítics". "Vagi a parlar amb ells sobre els valors i principis fundadors de la Unió Europea", ha reblat al cap de l'executiu comunitari, que li ha recordat que dos dels presos, Oriol Junqueras i Raül Romeva, havien sigut eurodiputats anteriorment.

En aquest sentit, Solé ha demanat al cap de l'executiu comunitari que després d'haver discutit amb ells es pregunti "per què persones democràtiques, pacífiques i proeuropees són a la presó". "Pregunti's si el fet de tenir polítics i líders de la societat civil a la presó durant gairebé un any i sense judici, sobre la base d'acusacions falses, només per haver organitzat un referèndum, només per haver implementat un mandat democràtic, està en línia amb aquests valors europeus", ha afegit l'eurodiputat d'Esquerra.

Solé també ha aprofitat la intervenció davant el ple de l'Eurocambra per assenyalar a Juncker que dimarts, coincidint amb la Diada, "més d'un milió de ciutadans van sortir als carrers de Barcelona, un cop més, per reclamar els drets democràtics". "Gent que, malgrat sentir-se oblidada per les institucions europees, segueix convençuda que Europa ha de ser part de la solució", ha conclòs.