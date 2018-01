El PP creu que Puigdemont ha retirat la petició de delegació de vot en una "maniobra" per evitar recursos contra la investidura

El portaveu del PP, Santi Rodríguez, ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa al Parlament que considera que la decisió de Junts per Catalunya de posposar la petició de delegació del vot de Carles Puigdemont respon a una "maniobra per intentar evitar que es puguin presentar recursos jurídics contra la convocatòria del debat d'investidura d'una persona que es presumia absent". Així, el fet que Puigdemont hagués demanat la delegació de vot donava a entendre que no vindria a la investidura, i per tant els grups podien impugnar-la per incomplir el reglament. Ara, JxCat deixa la porta oberta a que el seu candidat torni de Bèlgica per ser investit, per la qual cosa no consta que la investidura hagi de ser telemàtica.

Així ho ha explicat Rodríguez, que també veu una "estratègia" en el fet que la mesa del Parlament hagi posposat la decisió sobre delegar el vot als altres quatre diputats electes a Bèlgica. "No entenem per què la mesa no ha pres una decisió, quan no hi ha cap mena de dubte en relació a la possibilitat o la impossibilitat de delegar el vot persones fugides de la justícia, i per tant en cap interpretació del reglament hi cap", ha dit Rodríguez: "Ens recorda a la situació que es va viure durant l’agost del’any passat, en què Forcadell anava posposant la decisió d’admetre a tràmit el text del projecte de llei del referèndum d’autodeterminació", retardant, doncs, el moment d'"acceptar a tràmit iniciatives que podien ser controvertides i objecte de recurs". "No ens agradaria que això fos un símptoma que comença la legislatura de la mateixa manera que va acabar l’anterior", ha sentenciat.