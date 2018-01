El PSOE cita Montoro al Congrés pel finançament

La retallada sorpresa de les bestretes a les comunitats que paga l’Estat enguany ha encès l’ànim entre els barons autonòmics del PSOE, i ha obligat el partit a moure fitxa i demanar explicacions al govern espanyol. Els socialistes van anunciar ahir que sol·licitaran la compareixença al Congrés del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, per explicar aquesta retallada, i també el retard en l’aprovació del nou model finançament, caducat des del 2014 i que Mariano Rajoy es va comprometre a renovar abans del final del 2017.

El País Valencià ha continuat al capdavant de la rebel·lió autonòmica pel finançament i ahir la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, va acusar l’executiu espanyol d’haver passat “de l’amenaça al xantatge” en la negociació. Montoro va enviar una carta aquesta setmana als consellers d’Economia autonòmics en què els informava que les bestretes (que són els diners que paga mes a mes Hisenda a les comunitats en previsió dels diners que s’ingressaran per la recaptació d’impostos) que es pagaran aquest any no seran les promeses en el consell de política fiscal i financera de l’estiu, sinó inferiors. Per a Catalunya, la retallada suposa una previsió d’ingressos de 780 milions d’euros menys, mentre que el País Valencià rebrà 353 milions menys dels promesos. En total, les autonomies obtindran 1.700 milions d’euros menys que els que els va prometre Montoro al juliol.

Rajoy, que culpa de la retallada la falta de pressupostos, pretenia pressionar el secretari general socialista, Pedro Sánchez, perquè li acabés donant suport al sostre de despesa, pas previ imprescindible per aprovar els comptes del 2018. Però de moment el tret li ha sortit per la culata i els socialistes han decidit plantar-hi cara, amb la sol·licitud de compareixença del ministre a la cambra baixa espanyola. A més, uns quants barons del PSOE van criticar l’intent de vincular la retallada a la falta de pressupostos, i van qualificar-ho d’“anomalia institucional” perquè consideren que els dos debats haurien de desenvolupar-se de manera diferenciada.

La diputada socialista alacantina Patricia Blanquer va ser l’encarregada de registrar ahir mateix la petició, que inclou la demanda d’explicació per la retallada i també pel retard del nou model de finançament. Des d’altres executius autonòmics, la presidenta de les Balears, Francina Armengol, va lamentar ahir la “molt mala notícia” de la retallada de 67 milions d’euros anunciada per Hisenda i va afirmar: “No ens quedarem de braços plegats”.

Rajoy repeteix l’estratègia

Rajoy ja va fer servir les comunitats autònomes com a mesura de pressió per persuadir el PSOE en el debat pressupostari de l’any passat. Els socialistes -aleshores encapçalats per una gestora- van acabar donant suport al sostre de despesa després que l’executiu espanyol va prometre als governs autonòmics un augment del límit de dèficit si el topall de despesa rebia el vistiplau del Congrés, com va acabar passant gràcies als vots del PSOE. El president espanyol pretén posar a prova el suport de Sánchez entre els seus barons, que van ser els causants del seu defenestrament fa poc més d’un any, però que han obert una etapa de calma orgànica des de la tornada del dirigent socialista a la secretaria general quan va guanyar les primàries a la presidenta andalusa, Susana Díaz.

Sánchez de moment s’ha mostrat refractari a qualsevol mena d’acostament amb el PP en el debat dels pressupostos, tot i que els seus vots són necessaris per aprovar el sostre de despesa.