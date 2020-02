L'independentisme reclama un mediador internacional per a la taula de diàleg

Després d'anades i vingudes, aquest dijous, finalment, el ple del Parlament ha debatut la moció de JxCat que reclamava una mediació internacional i tornava a reivindicar el dret a l'autodeterminació. I ho ha fet, precisament, el dia que s'han reunit el president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, com a pas previ a la taula de diàleg entre governs. JxCat, ERC i la CUP han votat a la una en gairebé tots els punts del text i han reclamat, formalment, incorporar la figura d'un mediador internacional a la taula de negociació entre els dos governs. A més, en el debat d'aquesta moció, JxCat i el PSC han suavitzat els seus retrets públics i s'han agraït mútuament el to de les seves intervencions.

El grup de Carles Puigdemont ha defensat aquest punt del text per tal de "dotar de garanties" al diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat i, tot i que els republicans hi han votat a favor, abans havien presentat una esmena que JxCat no ha acceptat. En l'esmena, ERC eliminava la petició d'una "mediació internacional" i es limitava a demanar les "garanties oportunes" per fer un seguiment de la negociació i exigia "mesures de mediació o facilitació del diàleg" quan calgui. L'esmena, però, no ha estat acceptada pel grup de Carles Puigdemont, que s'ha mantingut en la defensa de la mediació internacional per tal de donar "visibilitat i efectivitat a les negociacions" i "vetllar pel compliment dels acords" de la taula de diàleg.

La diputada de JxCat Gemma Geis ha defensat el seu posicionament perquè desconfien del govern espanyol. "S'ha de dialogar, però demanem garanties i una d'elles és la figura d'un mediador internacional", ha defensat. A més, Geis ha tornat a demanar que es reconegui a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com a interlocutor i ha reiterat la seva defensa al dret a l'autodeterminació. "Diàleg sí, però no generar falses expectatives i aparences", ha defensat, després d'avisar que no s'aixecaran "de la taula de diàleg".

Per la seva banda, el diputat d'ERC Sergi Sabrià ha reconegut que els "agradaria" incorporar la figura d'un mediador internacional, però ha afirmat que "no pot ser excusa per deixar de seure i parlar". En aquest sentit, tot i votar a la una, Sabrià ha enviat un dard a JxCat només començar la seva intervenció: "Si sempre l'actitud fos com la seva [dirigint-se a la diputada Gemma Geis], seria tot molt més fàcil". Sigui com sigui, el diputat republicà ha posat en valor la taula de diàleg entre governs després que aquest dijous s'hagin reunit els presidents espanyol i català, Pedro Sánchez i Quim Torra. "És una mesa on el Govern hi ha de portar els grans consensos de país, per tant, l'amnistia i l'autodeterminació", ha afirmat. I ha afegit: "Quan l'Estat digui finançament autonòmic, la resposta ha de ser amnistia i autodterminació". Sabrià s'ha mostrat "escèptic" i ha avisat que el camí "serà llarg i difícil". "Ningú pot dir que serà la mesa definitiva que garantirà el dret a l'autodeterminació", ha afirmat.

L'únic punt de la moció que no s'ha aprovat ha estat el que emplaçava a tots els "actors de l'independentisme a participar d'un espai on es pugui debatre què i en quines condicions el president de la Generalitat poden negociar amb el govern espanyol". De fet, no s'ha aprovat perquè els comuns hi han votat en contra i la CUP s'ha abstingut. "No volem un independentisme així de petit", ha afirmat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que ha defensat la resta de punts de la moció.

Els vaivens d'aquesta moció

JxCat pretenia entrar aquesta iniciativa en el ple de principis de desembre, just quan començaven les negociacions entre ERC i el PSOE per a la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez. JxCat, però, va decidir retirar la moció just un dia abans del ple previst per l'11 de desembre. L'argument esgrimit en aquell moment pel portaveu de grup, Eduard Pujol, va ser que la retiraven per no interferir en les negociacions per la investidura. Ara bé, el mateix dia que JxCat retirava la moció, també tancava un acord amb ERC per tenir grup propi al Senat.

Un mes després, el grup de Carles Puigdemont va decidir tornar a entrar la moció i que es votés en el ple previst per la setmana del 20 de gener, però que finalment es va ajornar a causa del temporal Gloria. De fet, JxCat ja va anunciar en el moment que la va retirar que es reservava el dret a tornar-la a presentar quan ho consideressin oportú. Així, la diputada del grup Gemma Geis va explicar fa un mes que la moció incorporava punts nous, com ara el que qualifica "d'intent de cop d'estat" la decisió de la JEC d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra.

El PSC demana traslladar el to de la reunió Sánchez-Torra al Parlament

La diputada del PSC Eva Granados ha agraït el to de la intervenció de la diputada de JxCat Gemma Geis i ho ha fet, precisament, el dia que s'han reunit Sánchez i Torra. "Hi ha hagut un to [a la reunió entre presidents] que estaria bé que importéssim al Parlament. Si parlem de diàleg, potser estaria bé que superéssim la successió de monòlegs i les bronques desapareguessin de l'hemicicle", ha afirmat. En aquest sentit, Granados també ha demanat autocrítica i mà estesa pel diàleg, tot i que ha aprofitat per reclamar al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que participi al Consell de Política Fiscal i Financera, on ja ha anunciat que no hi assistirà. Ara bé, la diputada socialista ha defensat que no votarien a favor de la moció perquè no estan d'acord amb l'autodeterminació ni tampoc en parlar de "repressió". "Nosaltres parlem d'autogovern i de regeneració democràtica [...]. No entrarem al marc que Espanya no és una democràcia", ha afirmat.

Per la seva banda, el diputat de Catalunya en Comú-Podem Marc Parés ha tornat a defensar la via del diàleg, però ha demanat un Govern a Catalunya que "es cregui" aquesta via i hi "aposti". De tota manera, Parés ha retret a JxCat que no aposti per una reforma de l'estat espanyol: "No és veritat que l'estat espanyol no sigui reformable". Els comuns, però, han votat en contra del punt de la moció en què defensava que els "actors de l'independentisme" debatin en quines condicions el president de la Generalitat pot negociar amb l'estat espanyol. "Exclouen la meitat del país. Hem de construir una solució en què tots cedim i interpel·lem una majoria de la població més àmplia", ha defensat.

PP i Ciutadans ha carregat contra tots els punts de la moció. Mentre la diputada del partit taronja Sonia Sierra ha criticat que l'independentisme defensi "fer i desfer com els hi vingui de gust" i ha defensat el paper del poder judicial en tot el procés independentista, el diputat del PP Alejandro Fernández els ha retret que continuïn endavant amb un procés que consideren que no porta enlloc. "Diuen que estan tossuts i alçats. Alçats no els hi veig gaire, però tossuts ho són, ho reconec", ha afirmat.