El Parlament demanarà permís al Suprem perquè una delegació de diputats pugui ser present al judici de l'1-O

La junta de portaveus ha acordat aquest dimarts demanar a la sala segona del Tribunal Suprem que permeti a una delegació dels diputats de la cambra assistir al judici de l'1-O, tenint en compte que 11 dels 12 encausats són o han sigut diputats. L'acord s'emmarca en una declaració aprovada amb els vots de JxCat, ERC, la CUP i els comuns: el PP, el PSC i Cs hi han votat en contra.

A la declaració denuncien la "instrumentalització política de la justícia" i exigeixen l'alliberament immediat dels presos i que s'acabi la judicialització. En el mateix sentit, la junta de portaveus expressa la "voluntat de ser present" durant les sessions del judici. La petició es presentarà formalment durant aquesta setmana, i demanarà l'assistència de com a màxim un diputat de cada grup parlamentari. Els signants de l'escrit són la diputada d'ERC Anna Caula, Albert Batet de JxCat, Susana Segovia dels comuns i Carles Riera de la CUP.

El Suprem ja ha reservat lloc per a una delegació de parlamentaris bascos (del PNB i EH Bildu). El tribunal ja va avançar que reservaria un lloc "preferent" per a qualsevol autoritat de l'Estat que hi vulgui assistir, inclòs el president de la Generalitat, Quim Torra, que de moment no ho ha sol·licitat formalment. Els testimonis en el judici no podran assistir-hi com a públic fins que hagin testificat, com ara l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

D'altra banda, la junta de portaveus ha aprovat una declaració institucional (amb el suport de tots els grups) de condemna a l' atac que el centre LGTBI del barri de Sant Antoni (Barcelona) va patir el 28 de gener passat.