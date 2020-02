Pedro Sánchez fa bandera del diàleg abans de la reunió entre governs: "Si algú hi creu, és el PSOE"

A tres dies perquè la taula entre governs faci la seva primera reunió, tant a Catalunya com a Madrid s'agafen a la bandera del diàleg. La mateixa secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, defensa aquest diumenge a l'ARA reivindicar aquesta estratègia sense complexes, mentre que el president espanyol, Pedro Sánchez, també ha erigit avui el PSOE des de Galícia com el garant del diàleg amb Catalunya. "Si algú creu en això, som nosaltres", ha dit en un acte de partit per afrontar les eleccions del 5 d'abril, insistint en l'"agenda del retrobament" per intentar resoldre el conflicte polític. Una agenda que passa per abordar els 44 punts -com la reforma del finançament o les inversions- que ja va posar sobre la taula el cap de l'executiu espanyol en la reunió que va mantenir amb el president, Quim Torra, al Palau de la Generalitat.

Sánchez ha contrastat el seu "projecte de país" amb la dreta del PP, Ciutadans i Vox, que ha assegurat estan "reduint la Constitució al 155". El líder del PSOE ha dit al "tripartit de l'apocalipsi" que si no es volen "arremangar" pel progrés d'Espanya, "no hi posin obstacles". "Avui, la dreta, desgraciadament, s'ha aliat amb els que volen tornar a una Espanya on no retornarem", ha sentenciat el president espanyol.

🌹 @sanchezcastejon: Si alguien apuesta por el diálogo en Cataluña, ese es el PSOE.



Si alguien cree en la Agenda del reencuentro con Cataluña, ese es el PSOE. #AHoraDoCambio pic.twitter.com/YZpWb0Vw5X — PSOE (@PSOE) February 23, 2020

El missatge de Sánchez no ha vingut sol aquest diumenge. Tant el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que serà a la taula de diàleg, com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, han defensat les bondats de la nova via que ha obert el govern del PSOE i Unides Podem.

En una entrevista a La Vanguardia recollida per l'ACN, Illa ha dit que "l'horitzó electoral no ha d'impedir que abordem els temes que hi ha sobre la taula" ni que s'endarrereixin les "respostes que la ciutadania demana". De fet, segons Illa, "hi ha un corrent de fons en la societat catalana i espanyola a favor del diàleg" i del "retrobament". Pel que fa al mediador -una proposta que reclama el president de la Generalitat-, el ministre ha considerat que no és necessari: aquest rol el prendrà "el conjunt de ciutadans espanyols". "Parlem de governs que han estat elegits democràticament i tenen una legitimitat molt clara", ha recordat per descartar aquest intermediari.

Autogovern i pacte fiscal

D'altra banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en una entrevista al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio recollida per l'ACN, també ha defensat les bondats de la nova taula de diàleg i ha reclamat acudir-hi amb una actitud positiva. A parer seu, cal trobar un camí intermedi, de manera que ha descartat qualsevol proposta que s'assimili a l'autodeterminació o l'amnistia, les dues propostes que la delegació catalana posarà sobre la taula dimecres.

"S'hi ha d'anar amb una mentalitat oberta i positiva, però realista ja que a Catalunya paguem el preu d'haver generat expectatives massa elevades que després no es compleixen", ha assenyalat Iceta. "Només espero que totes dues parts sàpiguen trobar punts de trobada. Però està clar que és molt difícil creure que en la primera reunió ja s'aconseguirà algun acord", ha reflexionat en veu alta el primer secretari del PSC.

651x366 El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, aquest dijous al ple del Parlament / MANOLO GARCIA El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, aquest dijous al ple del Parlament / MANOLO GARCIA

Una de les línies vermelles, segons el primer secretari del PSC, seria la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. "L'executiu de Sánchez tampoc pot apropar-se a un referèndum sobre la independència. Però totes les enquestes ens diuen que la majoria dels catalans volen un acord sobre el pacte fiscal", ha apuntat Iceta, que aposta perquè la mesa de diàleg entre governs serveixi per aconseguir "un autogovern més sòlid" per a Catalunya. "Catalunya és una nació sí, però una nació i un estat són coses diferents", ha recalcat el primer secretari del PSC.