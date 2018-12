Pedro Sánchez rebaixa el to i demana reunir-se amb Torra

El que dilluns eren cartes de Carmen Calvo a la Generalitat amenaçant amb prendre mesures per la presumpta passivitat dels Mossos davant dels CDR, ahir eren una invitació formal a celebrar una reunió entre presidents. El que dimecres eren promeses de “fermesa i contundència” per part de Pedro Sánchez, ahir eren apostes pel “diàleg i la generositat”. I el que diumenge eren picades d’ullet de Quim Torra a la via eslovena, ahir era una resposta de Pere Aragonès fent una crida al “diàleg constructiu” i una altra en la mateixa línia de Quim Torra sempre que el diàleg sigui “sincer” i serveixi per “bastir ponts i anar al fons de la qüestió”. Després d’una setmana de desavinences, i a set dies del consell de ministres a Barcelona, tots dos governs van fer ahir esforços constatables per rebaixar la tensió, de cara a garantir que la reunió del 21 no estigui marcada pels aldarulls al carrer. Fins i tot ara està oberta la porta a una trobada bilateral.

Va obrir foc el govern espanyol, que va fer pública una carta de la vicepresidenta, Carmen Calvo, a Aragonès, en la qual posava negre sobre blanc la voluntat expressada fins ara de viva veu del president espanyol de reunir-se amb Torra coincidint amb la visita a Barcelona. “Seria convenient que poguessin mantenir una trobada en la qual reprendre el camí del diàleg constructiu que ha de fonamentar la relació entre els nostres governs”, deia Calvo en la carta.

També es va fer evident el canvi de to en les paraules de Pedro Sánchez, que des de Brussel·les va demanar “calma, temps, diàleg, generositat i sentit d’estat” per encarar la qüestió catalana, i va deixar enrere el discurs amenaçador dels últims dies, impulsat per la por a un càstig electoral a tot Espanya per la política de desgel amb els independentistes. El president espanyol va considerar el consell de ministres com “un gest de concòrdia i convivència”, com una mostra “d’afecte” cap a tots els catalans i una manera d’acostar el govern a l’Espanya autonòmica, i va esmenar el seu ministre d’Exteriors, Josep Borrell, que havia donat per fracassada la via de “l’ibuprofèn” -com a metàfora de la desinflamació-, assegurant que ell no volia viure “de la confrontació” amb Catalunya, com la dreta espanyola vol fer.

La resposta del Govern a la invitació de Calvo la va enviar Aragonès a la tarda. En la seva carta, el vicepresident va mantenir el to cordial i va assegurar que comparteix la “voluntat d’avançar pel camí del diàleg constructiu que ha d’acompanyar la relació entre els nostres governs”. El vicepresident va afirmar que els departaments de la Generalitat ja treballen amb la Delegació del govern espanyol a Catalunya per encarrilar la reunió i va reiterar la seva “voluntat de trobar els termes i continguts” per fer “efectiva” la trobada.

Aquesta voluntat per les dues bandes, però, no va arraconar del tot les diferències entre l’aproximació que tots dos executius fan a la possible reunió. La petició que havia expressat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, perquè la reunió entre executius no fos només entre els dos presidents, sinó una cimera amb més membres dels governs, va ser rebutjada ahir per la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, que va afirmar que el Govern s’ha d’adaptar als “usos i costums” de la Moncloa, que passen per reunions un a un, com la que va mantenir Sánchez amb la presidenta andalusa, Susana Díaz, després del consell de ministres a Sevilla del novembre. També hi ha una distància abismal sobre els assumptes que cal tractar. Tot i afirmar que “es pot parlar de tot”, Sánchez va deixar clar que ell no es posarà a discutir un referèndum: “Tot el temps que [Torra] destini a parlar d’autodeterminació jo el destinaré a parlar de precarietat laboral, qualitat dels serveis públics i a veure com podem reconstruir l’estat del benestar”. Per la seva banda, Artadi va obrir-se a negociar el format de la trobada, però va subratllar que s’hi ha de “parlar de tot”.

Amb la celebració de la reunió entre presidents encarrilada, l’atenció torna ara a la seguretat. Els CDR van anunciar ahir noves mobilitzacions, i el govern espanyol va admetre que encara està perfilant el dispositiu de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, tot i que va descartar assumir les competències en seguretat, com havia insinuat Borrell.