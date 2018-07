Puigdemont en deu frases: "No tenim el suport de cap estat, però sí el de molts ciutadans europeus"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha ofert aquest dimecres a Berlín la primera compareixença pública després de la retirada de l'euroordre per part del Tribunal Suprem. Aquestes són les explicacions més destacades:

1. "No sé si trigaré vint anys a trepitjar sòl espanyol, el que sé és que no trigaré vint anys a trepitjar-ne de català"

2. "Sabíem que Alemanya estava marcada per la independència judicial i no per interferències polítiques"

3. "Si l'únic argument que ens donen per continuar a Espanya és la força i la violència és un argument molt feble"

4. "No tenim el suport de cap estat. Europa són només els estats? Perquè sí que tenim molt suport de ciutadans europeus que se senten concernits quan hi ha un retrocés de drets en una part de la UE"

5. "Hi ha algun projecte del govern espanyol per a Catalunya? No ho sé"

6. "Si hi ha una restitució democràtica, permetria una restitució de la nostra normalitat. Si això no és així, la decisió del poble de Catalunya de constituir-se com a República independent és un fet"

7. "El canvi de govern a Espanya ha significat un canvi de clima i de llenguatge [...]. Ara bé, ha de venir el temps dels fets i no dels gestos"

8. "No hi ha cap precepte a la Constitució espanyola que prohibeixi fer referèndums. Reconeix els tractats internacionals com a part del seu ordenament i ha signat el Pacte de Drets Civils i Polítics que reconeix el dret a l'autodeterminació de tots els pobles"

9. "La fórmula del referèndum acordat sempre ha sigut la prioritat per a nosaltres, i mai direm que no a fer un referèndum"

10. "La meva activitat política se centrarà a Bèlgica [...] per fer possible el mandat de la gent, treballar pels companys empresonats i perquè arribi la normalitat, també a la meva vida. No trigarem a engegar el Consell de la República"