Puigdemont assegura que si guanya les eleccions demanarà a Rajoy i a la UE obrir "una nova etapa de diàleg"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dijous que si guanya les eleccions del 21 de desembre proposarà a Mariano Rajoy i a les autoritats de la Unió Europea obrir una "nova etapa de diàleg" per parlar sobre Catalunya. Puigdemont ho ha dit en una entrevista al canal Russia Today (RT) conduïda per l'ex primer ministre escocès Alex Salmond.

"Si en les pròximes eleccions guanyem, proposaré al senyor Rajoy, a Juncker i a Tajani acceptar-ho i començar una nova etapa per al diàleg i la negociació sobre la realitat" que surti dels comicis, ha dit Puigdemont en l'entrevista. El president de la Generalitat confia que guanyaran les candidatures independentistes: "Hem de tenir confiança, ser forts. Guanyarem, tindrem èxit. Finalment, la democràcia prevaldrà".

Puigdemont també ha plantejat que l'ONU i el seu secretari general, António Guterres, intercedeixi en el conflicte català i insti a la negociació entre l'Estat i la Generalitat: "No hi ha la possibilitat de tenir èxit en aquest procés sense una negociació. Proposo parlar d'això fins i tot a les Nacions Unides". Però, sobretot, ha interpel·lat a Rajoy i a les autoritats europees perquè aclareixin si acceptaran els resultats del 21-D si guanya l'independentisme i si acceptaran negociar aquesta "realitat".

El president de la Generalitat insisteix que la República Catalana no es va consolidar perquè el Govern va voler evitar la violència que s'hauria produït per part de l'Estat si s'hagués tirat endavant. "L'única possibilitat de ser independents és a través de la democràcia", ha argumentat Puigdemont.

Puigdemont ha penjat en el seu compte de Twitter un dels fragments de l'entrevista on demana "confiar" perquè finalment, assegura, "guanyarem". "La democràcia prevaldrà", diu el president de la Generalitat.

