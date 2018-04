Expectació per la sortida Puigdemont de la presó de Neumünster

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, està a punt de sortir de la presó de Neumünster (Alemanya) davant d'una gran expectació per la presència de desenes d'independentistes i de mitjans d'arreu del món , després que la justícia alemanya dictés ahir llibertat sota fiança i refusés la seva extradició pel delicte de rebel·lió. Puigdemont, que ha dipositat la fiança de 75.000 euros que han pagat l'ANC i Òmnium, preveu comparèixer en roda de premsa avui a les 18 hores a l'edifici Stadthalle Neumünster de la ciutat alemanya per abordar de manera més àmplia la situació que s'obre a partir d'ara. Una delegació de JxCat i ERC es desplaçarà avui a la localitat alemanya per reunir-se amb el president, que portava tancat des del diumenge 25 de març.