Rajoy dona suport a Cifuentes: "Ha donat les seves explicacions"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha mostrat aquest divendres el seu suport a Cristina Cifuentes. Després de la polèmica sobre la falsificació del seu currículum, el president ha defensat en una compareixença pública l'acord de govern amb Ciutadans a la Comunitat de Madrid i ha assegurat que "no entén" la postura del líder del partit taronja, Albert Rivera, que ha amenaçat el PP de donar suport a la moció de censura contra Cifuentes plantejada pel PSOE i Podem.

"Cifuentes ha donat les seves explicacions davant els mitjans i el Parlament i la universitat està prenent mesures per aclarir els errors", ha assegurat Rajoy, que ha acusat l'oposició de manca de "coherència", i ha donat a entendre que la resta de formacions també compten amb casos similars a les seves files. "' Consejos vendo y para mí no tengo'", ha dit. Fonts de la Moncloa consultades per l'ARA apunten en aquest sentit i asseguren que tots els partits pateixen casos similars, motiu pel qual Cifuentes no hauria de fer un pas enrere. Les mateixes fonts asseguren que no hi ha cap petició de dimissió sobre la taula.

Hernando diu que ell té "un màster com Déu mana"

Per la seva banda, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, s'ha referit a la polèmica i n'ha responsabilitat la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Segons Hernando, si a Cifuentes "li han donat un títol que no corresponia, el responsable serà qui li ha donat el títol i no la persona que l'ha rebut", ha assegurat. En el mateix sentit, Hernando ha assegurat que ell mateix té "un màster com déu mana", i que li va costar dos anys d'estudis i exàmens.

Preguntat sobre la possibilitat que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, hagués sol·licitat a Cifuentes la dimissió, el portaveu del PP a la cambra baixa ha indicat que ho desconeix. Així s'ha pronunciat el portaveu popular davant els mitjans a Almeria després de conèixer-se que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Javier Ramos, ha decidit suspendre les seves funcions, com a mesura cautelar, a Enrique Álvarez Conde, director de l'Institut de Dret Públic, adscrit a la universitat, i que ha obert la porta per eliminar el títol del seu màster a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, en el cas que una sentència ferma reconegui "irregularitats".

Hernando ha considerat que "cada universitat ha d'explicar com concedeix els màsters": "Cifuentes pagava pel seu màster i se li va donar un títol". Per tant, segons ell és la universitat la que hauria d'aclarir les possibles pràctiques "il·lícites".

Crítiques a altres partits

Arran de la polèmica, Hernando ha reclamat a altres forces i dirigents polítics que donin explicacions i exhibeixin les acreditacions de les seves titulacions, després de les crítiques rebudes pel cas Cifuentes. El popular ha reclamat a la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, que "comparegui amb la factura del seu màster", així com explicacions sobre la seva relació amb l'ex director general de Treball Javier Guerrero, jutjat en el cas dels ERO, que "l'anava a visitar quan era secretari d'organització del PSOE".

També ha apuntat Hernando que el diputat adjunt del PSOE a l'Assemblea de Madrid i "promotor de la moció" contra Cifuentes, José Manuel Franco, "va falsificar el seu currículum" i "va dir que era llicenciat en matemàtiques quan havia de fer malament els càlculs".

En la mateixa línia, ha exigit responsabilitats al president de Cs, Albert Rivera, sobre el "fals" títol de pedagog del diputat nacional valencià Toni Cantó i sobre el títol de metge enginyer que el seu número 2 al Congrés, Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, "no tenia".

"Hi ha Torquemadas de fireta que requereixen coses que després no s'apliquen a ells mateixos", ha dit en relació al president de Cs, i, a més, ha criticat que César Zafra exercís d'advocat "sense tenir el títol".