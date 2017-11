Rajoy, sobre el recurs al TC: "És un tripijoc absurd, no té cap sentit"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha tret importància aquest dijous a l'anunci per part de Podem i En Comú de presentar un recurs al Tribunal Constitucional (TC) contra l'aplicació del 155. "És un tripijoc absurd, no té cap sentit", ha assegurat des d'Abidjan, on ha participat a la cimera UE-Unió Africana, celebrada a la Costa d'Ivori.

Rajoy ha reiterat que el polèmic article està present en la majoria de constitucions de tot Europa i que "només s'aplica en situacions excepcionals". Afirma que la "circumstància de declarar unilateralment la independència" era justament una "situació excepcional".

Per al president del govern espanyol, aplicar l'article 155 és el "mínims que podien fer" per deixar "clar a tothom que l'Estat es pot defensar". "Quan algú ataca, l'Estat actuarà sempre, perquè és la seva obligació", ha afegit en roda de premsa.

No a la proposta d'Iceta

En la mateixa línia que el candidat del PP el 21-D, Xavier García Albiol, Rajoy ha discrepat de la proposta del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, perquè Catalunya administri els seus propis impostos. Ha esgrimit que "respecta" Iceta per haver donat suport al 155, però que no "coincideix amb el seu plantejament" perquè el que s'ha de prioritzar ara és reformar el model de finançament. En concret, creu que hi ha una "magnífica oportunitat" per tractar aquest tema a la comissió territorial de nova creació al Congrés.

Tot i haver-se creat, segons el parer del PSOE, per obrir el meló de la reforma constitucional, Rajoy considera que encara no és el moment i demana als socialistes que per guanyar temps aclareixin què volen tocar de la carta magna. "Nosaltres estem oberts; en aquest cas s'ha creat una comissió, i a la vista de les conclusions podem arribar a veure si és necessari fer una reforma o no", ha conclòs.