Riera anuncia que la CUP no s'implicarà en el Consell de la República perquè és "simbòlic"

Després que la CUP anunciés divendres que no participaria en la trobada de Waterloo convocada per avui per Carles Puigdemont, el diputat de la CUP Carles Riera ha tancat la porta a formar-ne part si no hi ha una voluntat real per part de JxCat i ERC d'iniciar un procés de ruptura amb l'Estat. "Cal posar l'accent en la mobilització al carrer i s'ha d'acabar amb els simbolismes, perquè només generen frustració". "En absència d'un acord per la ruptura democràtica amb l'Estat no podem participar en altres iniciatives que no encaren el problema real", ha assenyalat en una entrevista a 'Els matins de TV3'. "El Consell de la República és simbòlic si aquí no treballem per l'autodeterminació, és marejar la perdiu, no ens hi implicarem, com tampoc amb el Fòrum Cívic Constituent, perquè des d'aquí no es vol exercir la sobirania", ha avançat Riera.

Així mateix, després que el consell polític extraordinari de la formació anticapitalista celebrat aquest dissabte a Palamós acordés bloquejar el Parlament per la deriva "autonomista" del Govern obrint la porta a forçar eleccions o deixar els escons buits en alguns plens, com va avançar l'ARA, el diputat de la CUP Carles Riera ha reconegut que uns nous comicis no els incomoden. "Unes eleccions ajudarien a clarificar una situació molt confusa, però dissabte no ho vam acordar. Tampoc tenim capacitat per convocar-les, però volem tensionar des del carrer per confrontar la realitat que tenim al davant per remarcar que cal apostar per la via unilateral", ha remarcat el cupaire, que ha afegit que "si provoquem eleccions, no és cap problema". "Es va parlar de restitucions, de retorns, amb uns missatges ambigus en campanya que després no s'han complert", ha criticat.

També ha reconegut que el "boicot parlamentari" podria desembocar en el fet que es deixessin escons buits en alguns plens. "El que volem fer visible és que cal tornar a la desobediència com es va fer l'1-O i el 3-O, una línia d'actuació que va desactivar Puigdemont el dia 10 d'octubre i després JxCat i ERC". "Cal reactivar l'esperit d'aquells dos dies per trencar el cadenat dels partits per originar un nou escenari de confrontació amb l'Estat". Riera ha deixat clar que aquest boicot parlamentari "és la famosa targeta vermella que vam anunciar durant el debat d'investidura i que ara hem posat sobre la taula". En aquest sentit, el cupaire ha deixat clar que "no cal" que els truquin "per mantenir l'autonomia" i que "els pressupostos tampoc no són una eina de gestió de l'autonomia ni serveixen per exercir l'autodeterminació i iniciar el procés de ruptura".

Riera sí que ha subratllat que si es volen tirar endavant les lleis socials impugnades pel TC, la CUP valorarà si dona suport al Govern si és per "guanyar sobirania davant de l'Estat i les empreses de l'Íbex-35 en benefici de les classes populars". "Per la via autonòmica no ens mourem de les polítiques de tota la vida", ha afegit Riera, que ha avançat que JxCat i ERC no s'han posat en contacte amb la seva formació després del consell polític de dissabte. "Les empreses de l'Íbex-35 controlen els nostres recursos i el dia 1 van canviar la seva seu social, i amb tot això s'ha de trencar per garantir els drets socials i la sobirania".

El diputat independentista ha denunciat el possible suport dels dos grans partits independentistes als pressupostos de l'Estat perquè seria "entrar en una normalització democràtica per legitimar el règim del 1978 amb un mercadeig fins i tot en matèria repressiva a canvi de molles". "No entendríem que JxCat i ERC donessin suport als pressupostos, perquè sense l'alliberament dels presos i referèndum d'autodeterminació no s'ha de parlar de res".

Riera ha diferenciat el cas de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, amb la substitució dels diputats suspesos pel jutge Pablo Llarena. "Venturós va desobeir negant-se a retirar a l'estelada de l'ajuntament i a ser substituïda com a alcaldessa, tot i que qui signa els documents és una altra persona", ha anotat el diputat, que ha considerat que "al Parlament es podia arribar més lluny perquè abans de l'interlocutòria de Llarena els diputats podien delegar el vot i ara han perdut els drets polítics en acceptar les suspensions". "Si nomenes un substitut ja no és el mateix", ha afegit Riera, que ha reconegut, però, que "Venturós no està cobrant".