Torrent respon a Arrimadas: "Continuaré proposant el candidat amb més possibilitats de ser investit"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha respost aquest dilluns a la carta de la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, en què demanava la convocatòria d'un nou ple i la seva compareixença per "donar explicacions" sobre el bloqueig de la investidura. En la carta, Torrent subratlla que tant amb Carles Puigdemont com amb Jordi Sànchez ha proposat el candidat amb més opcions de ser investit i li ha recordat que ella mateixa va preferir no presentar candidatura a la investidura. Segons el president de la cambra, si no els hagués proposat hauria vulnerat les seves obligacions, perquè la seva decisió hauria sigut equivalent "a vetar el candidat amb més possibilitats de ser investit". Per això, malgrat les crítiques de Cs, garanteix que seguirà proposant el candidat que tingui més suports.

En la seva carta de la setmana passada, Arrimadas havia retret a Torrent haver optat per "presentar sistemàticament candidats a la investidura" dels quals coneixia "perfectament i per endavant la inviabilitat" i, d'aquesta manera, s'havia servit "als interessos dels partits independentistes". Torrent respon que, fins ara, no ha sigut possible votar un president de la Generalitat "per les ingerències il·legítimes de l'Estat".

La líder del partit taronja també reclamava a Torrent que comparegués en el ple per donar explicacions, una fórmula que no està prevista en el reglament del Parlament, tal com el president de la cambra li fa notar: "Us recordo que el Reglament del Parlament no estableix ni té previst el mecanisme que proposeu, ja que el control dels òrgans de la cambra s’exerceix per mitjà dels debats a la mesa o a la junta de portaveus".

La reunió de la mesa del Parlament i la de la junta de portaveus, totes dues previstes per a aquesta tarda, serviran per decidir la data del pròxim ple i per saber quin és l'ordre del dia.