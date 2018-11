Sànchez, Turull i Rull tornen a demanar empara al TC arran d'una nova sentència del TEDH

La defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull ha presentat quatre nous recursos d'empara al Tribunal Constitucional per demanar la llibertat dels tres presos polítics i la seva rehabilitació dels drets com a diputats al Parlament. En aquest cas, el seu advocat, Jordi Pina, esgrimeix una nova jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) arran de la sentència en el cas del candidat presidencial del Partit Kurd Democràtic dels Pobles, Selahattin Demirtas, empresonat en el moment de les eleccions.

El 20 de novembre Estrasburg va demanar a Turquia que "prengui les mesures necessàries per acabar amb la presó provisional" de Demirtas, empresonat des de fa més de dos anys. Segons la sentència, la detenció pot justificar-se però la prolongació de l'empresonament de l'expresident del partit prokurd "persegueix un objectiu predominant no reconegut, el d'asfixiar el pluralisme i limitar el lliure joc del debat polític".

Ara la defensa de Sànchez, Rull i Turull demana incloure aquesta jurisprudència en tots els recursos d'empara ja presentats al Constitucional, ja que s'han admès a tràmit però no s'han resolt encara. Estan en mans de l'exfiscal general de l'Estat, Cándido Conde-Pumpidó, que vol que es resolguin en blocs per temàtica i per unanimitat davant la manca de precedents. Segons Pina, hi ha una "evident analogia entre la sentència del TEDH" i el cas dels presos polítics.